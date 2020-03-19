Postimees занял всю первую полосу газеты обращением к правительству Польши

В занимающем всю первую полосу тексте на эстонском и польском языках сказано, что Эстония всегда считала Польшу своим другом. В обращении напоминается, что Мария, жена Йохана Лайдонера, главнокомандующего вооруженными силами Эстонии, была полькой. Кроме того, в 1939 году Эстония разрешила польской подводной лодке Orzel бежать из Таллинна.

«Пожалуйста, позвольте теперь нашим людям без ограничений возвращаться домой через Польшу. Мы хотим рассчитывать на вас сейчас и в будущем», - говорится в опубликованном тексте.

По словам главного редактора Postimees Марта Раудсаара, нынешняя чрезвычайная ситуация требует от каждого особых шагов, а это значит, что каждый должен делать больше, чем обычно.

«Обращение Postimees к польскому правительству с первой полосы является примером народной дипломатии, когда пресса приходит на помощь правительству в решении возникших в Польше проблем, - пояснил Раудсаар. - Для всех нас является общим желанием, чтобы люди возвращались домой живыми и здоровыми и продолжались жизненно важные грузоперевозки. Это прежде всего вопрос солидарности Европейского Союза".