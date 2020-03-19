В МОК допустили возможность отмены или переноса Олимпиады

В среду президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел видеоконференцию с руководителями европейских Национальных олимпийских комитетов (НОК) по вопросу предстоящих Игр в Токио. МОК отметил, что на данный момент нет необходимости радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса был уже перенесен ряд отборочных соревнований. Ранее МОК заявил, что будет тесно работать с международными спортивными федерациями по внесению возможных изменений в систему квалификации спортсменов на Игры 2020 года в связи с коронавирусом.

"Существует реальный вариант переноса Олимпийских игр, вопрос должен быть рассмотрен в мае. Если ситуация не будет улучшаться, то МОК будет думать прежде всего о здоровье людей. Уже сейчас различные континенты находятся в неравных условиях в плане подготовки к Играм, - сказал источник. - Если в мае ситуация будет кардинально улучшаться в Европе, то Игры могут быть проведены в установленные сроки. Многое также будет зависеть от ситуации в самой Японии".