Владельцам домашних животных теперь проще найти съемное жилье

Очень немногие собственники квартир и домов готовы сдавать жилье людям с домашними животными, опасаясь различных проблем, которые могут возникнуть в связи с содержанием животных.
Решение этой проблемы теперь предлагает услуга договоров аренды Rendin.co, не требующая от арендаторов уплаты залога, но при этом защищающая имущество собственников при помощи страхования в случае повреждения самого объекта недвижимости или его интерьера.
Услуга Rendin облегчает процесс поиска съемного жилья, вместе с тем, предлагая чувство защищенности собственникам.