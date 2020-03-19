Чт, 19.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Владельцам домашних животных теперь проще найти съемное жилье

Собака и кошка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Очень немногие собственники квартир и домов готовы сдавать жилье людям с домашними животными, опасаясь различных проблем, которые могут возникнуть в связи с содержанием животных.

Решение этой проблемы теперь предлагает услуга договоров аренды Rendin.co, не требующая от арендаторов уплаты залога, но при этом защищающая имущество собственников при помощи страхования в случае повреждения самого объекта недвижимости или его интерьера. 

Услуга Rendin облегчает процесс поиска съемного жилья, вместе с тем, предлагая чувство защищенности собственникам. 

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