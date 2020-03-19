Правительство повышает зарплату медработникам: некоторым семейным врачам - весьма значительно

«Работники здравоохранения — самый ценный наш ресурс. В данной ситуации крайне важно, чтобы работники здравоохранения, которые стоят на передовой разрешения кризиса и первыми приходят на помощь людям, были уверены, что ранее обговоренное повышение зарплат состоится», - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

С 1 апреля в несколько раз увеличится оплата за удаленность семейных врачей, также плата за удаленность будет распространяться на всех семейных врачей, которые действуют вне больших центров семейной медицины.

Работающим за пределами Таллинна и Тарту и граничащих с ними волостей семейным врачам вместо 196,55 евро будут доплачивать 823,41 евро. Тем, кто работает на расстоянии более 40 км от ближайшей больницы или на острове будут доплачивать 1646,82 евро вместо 563,15 евро.

В результате изменений оплата за удаленность будет начисляться 400-м семейным врачам вместо 179.

Цель оплаты за удаленность — обеспечить доступность медицины первичного уровня за пределами больших центров и мотивировать семейных врачей работать в сельских регионах.

С 1 апреля также повысится компонент зарплаты работников здравоохранения всех финансируемых Больничной кассой услуг. Об этом договорились еще 30 ноября 2018 профсоюзы медработников всех отраслей.

Новый компонент зарплаты врачей изменится следующим образом: врач — 13,30 евро в час (12,40 ранее), врач-специалист — 14,40 евро в час (13,40), медсестра — 8 евро в час (7,45 евро), сиделка — 5 евро в час (4,65). В услугах, которые не включают в себя рабочую силу или которые включают в себя опорных специалистов с высшим образованием, компонент зарплаты не изменится.