New York Times: из всех стран Европы лучше всего от кризиса защищена Эстония

Как сообщает The New York Times, на другом конце этого списка может находиться Эстония.

Ни одна европейская страна не может избежать экономических последствий коронавируса, но последствия кризиса распределяются неравномерно, пишет одна из крупнейших ежедневных газет в США.

Больше всего пострадает Южная Европа, которая сильнее всего пострадала и от прошлого кризиса. Страны вроде Греции и Италии в существенной мере зависят от туризма, последствия прошлого кризиса отразились на их экономике еще до его начала, отмечает газета.

Прежние сильные стороны стали за несколько недель слабыми даже в тех странах, которые считались самыми конкурентоспособными. Например, Германия, доминировавшая в секторе автомобилей класса люкс, который во многом зависел от продаж в Китае, закрывает заводы по всему региону.

Страдают и экономики, где много малых предприятий и самозанятых людей, поскольку у них, как правило, наименьший финансовый резерв. К такими странам принадлежат те же Греция и Италия, но также Нидерланды. В то же время, у других стран могут быть и сильные стороны. Экономики, где много предприятий, которые могут продавать свои услуги в цифровой форме и где люди могут работать дома, могут лучше выстоять в кризис.

Это может стать звездным часом Эстонии, пишет влиятельная газета США. Это небольшое балтийское государство является одной из наиболее динамичных экономик еврозоны. В прошлом году ее экономический рост превысил четыре процента, уровень безработицы был ниже пяти процентов, правительственный долг практически отсутствует и это оставляет достаточно пространства для фискальных стимулов.

Эстония пользуется репутацией одной из наиболее способных в технологическом плане стран, что станет серьезным преимуществом, если экономическая активность будет вынуждена перейти в интернет. Программное обеспечение Skype было написано в Таллинне. Bolt, бросивший вызов Uber в сфере райдшеринга, транспорта электросамокатов и доставки питания, также расположен в Таллинне.