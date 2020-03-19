От А до Я: кто и сколько получит помощь от двухмиллиардного пакета помощи

Кроме того, министр финансов получил задание начать разработку дополнительного бюджета.

«Одобрение членов правительства получил пакет мер на сумму в два миллиарда евро, что составляет семь процентов от ВВП. Цель мер – смягчить самую сложную начальную фазу кризиса, чтобы поддержать и защитить работников и предприятия Эстонии, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Государство делает все, чтобы обеспечить функционирование экономики Эстонии в условиях чрезвычайного положения».

Государственные средства будут направлены на поддержание предприятий через KredEx и фонд развития сельской жизни (Maaelu Edendamise SA). Пакет содержит и пособия Кассы страхования от безработицы, компенсации по болезни, налоговые льготы. Пакет позволяет рассрочить долги по налогам на 18 месяцев, содержит временную приостановку внесения плат по второй ступени накопительной пенсии, а также частичную компенсацию расходов на отмененные мероприятия.

Меры, предлагаемые через SA KredEx

Для смягчения графиков погашения уже выданных кредитов предлагается кредитное поручительство. Общая сумма – один миллиард евро (предельная ставка реализации поручительства – 600 миллионов евро). Условия следующие:

если банк смягчает график погашения кредита не обеспеченного со стороны SA KredEx, фонд дает для кредита свое поручительство; максимальная сумма поручительства составляет пять миллионов евро на одно предприятие; по возможности восстанавливается зафиксированное поручительство, или ставка поручительства становится больше 80 процентов от обеспеченного обязательства.

Условия для получения оборотного кредита SA KredEx (общая сумма – 500 миллионов евро):

SA KredEx предоставляет предприятиям оборотный кредит для преодоления проблем с ликвидностью, обусловленным вспышкой коронавируса, в том числе в случае необходимости для выплаты платежей по банковскому кредиту; максимальная сумма кредита составляет пять миллионов евро на одно предприятие; процентная ставка – около четырех процентов в год.

Инвестиционный кредит SA KredEx выдается на следующих условиях (общая сумма – 50 миллионов евро):

SA KredEx предоставляет предприятиям инвестиционный кредит, чтобы использовать возникшие из-за распространения коронавируса и другие новые бизнес-возможности; максимальная сумма кредита составляет пять миллионов евро на предприятие; процентная ставка составляет четыре процента в год.

Предлагаемая Кассой страхования от безработицы услуга рынка труда для поддержки снижающейся зарплаты предоставляется при следующих условиях (общая сумма – 250 миллионов евро):

каждый квалицифируемый работодатель может использовать дотацию в течение двух месяцев в период с марта по май; дотация платится на каждого нуждающегося в поддержке работника в размере до 1000 евро от брутто-зарплаты в месяц; дотация рассчитывается в размере 70 процентов от брутто-зарплаты за прошлые 12 месяцев, к которым добавляется выплачиваемая работодателем зарплата не меньше 150 евро брутто. Касса страхования от безработицы и работодатель платят все налоги на рабочую силу с зарплаты и дотации.

Компенсируются и больничные листы, и расходы на отмененные мероприятия

С марта по май государство будет компенсировать первые три дня болезни по больничному.

Сельские предприятия могут обращаться в Фонд развития сельской жизни за поручительством (до 50 миллионов евро), оборотным кредитом (до 100 миллионов евро) или земельным капиталом (до 50 миллионов евро).

Для предпринимателей-физических лиц вводится мера помощи авансового социального налога.

Взносы по второй ступени накопительной пенсии временно приостанавливаются.

Государство компенсирует прямые затраты на запланированные на март-апрель, но отмененные из-за коронавируса, культурные и спортивные мероприятия на сумму до трех миллионов евро.

Члены правительства поддержали предложение министра финансов остановить на два месяца начисляемые государством проценты по налогам, а также позволить выплачивать уже имевшиеся долги по налогам со сниженным процентом.