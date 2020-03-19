От А до Я: кто и сколько получит помощь от двухмиллиардного пакета помощи

Распространение коронавируса и воспрепятствование этому сопряжено с очень большим влиянием на экономику, в связи с чем правительство одобрило сегодня пакет экономических мер для смягчения ситуации, в которой оказались работающие люди и предприятия Эстонии. Стоимость запланированного пакета мер составит как минимум два миллиарда евро, пишет Postimees.
Кроме того, министр финансов получил задание начать разработку дополнительного бюджета.
«Одобрение членов правительства получил пакет мер на сумму в два миллиарда евро, что составляет семь процентов от ВВП. Цель мер – смягчить самую сложную начальную фазу кризиса, чтобы поддержать и защитить работников и предприятия Эстонии, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Государство делает все, чтобы обеспечить функционирование экономики Эстонии в условиях чрезвычайного положения».
Государственные средства будут направлены на поддержание предприятий через KredEx и фонд развития сельской жизни (Maaelu Edendamise SA). Пакет содержит и пособия Кассы страхования от безработицы, компенсации по болезни, налоговые льготы. Пакет позволяет рассрочить долги по налогам на 18 месяцев, содержит временную приостановку внесения плат по второй ступени накопительной пенсии, а также частичную компенсацию расходов на отмененные мероприятия.
Меры, предлагаемые через SA KredEx
Для смягчения графиков погашения уже выданных кредитов предлагается кредитное поручительство. Общая сумма – один миллиард евро (предельная ставка реализации поручительства – 600 миллионов евро). Условия следующие:
- если банк смягчает график погашения кредита не обеспеченного со стороны SA KredEx, фонд дает для кредита свое поручительство;
- максимальная сумма поручительства составляет пять миллионов евро на одно предприятие;
- по возможности восстанавливается зафиксированное поручительство, или ставка поручительства становится больше 80 процентов от обеспеченного обязательства.
Условия для получения оборотного кредита SA KredEx (общая сумма – 500 миллионов евро):
- SA KredEx предоставляет предприятиям оборотный кредит для преодоления проблем с ликвидностью, обусловленным вспышкой коронавируса, в том числе в случае необходимости для выплаты платежей по банковскому кредиту;
- максимальная сумма кредита составляет пять миллионов евро на одно предприятие;
- процентная ставка – около четырех процентов в год.
Инвестиционный кредит SA KredEx выдается на следующих условиях (общая сумма – 50 миллионов евро):
- SA KredEx предоставляет предприятиям инвестиционный кредит, чтобы использовать возникшие из-за распространения коронавируса и другие новые бизнес-возможности;
- максимальная сумма кредита составляет пять миллионов евро на предприятие;
- процентная ставка составляет четыре процента в год.
Предлагаемая Кассой страхования от безработицы услуга рынка труда для поддержки снижающейся зарплаты предоставляется при следующих условиях (общая сумма – 250 миллионов евро):
- каждый квалицифируемый работодатель может использовать дотацию в течение двух месяцев в период с марта по май;
- дотация платится на каждого нуждающегося в поддержке работника в размере до 1000 евро от брутто-зарплаты в месяц;
- дотация рассчитывается в размере 70 процентов от брутто-зарплаты за прошлые 12 месяцев, к которым добавляется выплачиваемая работодателем зарплата не меньше 150 евро брутто. Касса страхования от безработицы и работодатель платят все налоги на рабочую силу с зарплаты и дотации.
Компенсируются и больничные листы, и расходы на отмененные мероприятия
С марта по май государство будет компенсировать первые три дня болезни по больничному.
Сельские предприятия могут обращаться в Фонд развития сельской жизни за поручительством (до 50 миллионов евро), оборотным кредитом (до 100 миллионов евро) или земельным капиталом (до 50 миллионов евро).
Для предпринимателей-физических лиц вводится мера помощи авансового социального налога.
Взносы по второй ступени накопительной пенсии временно приостанавливаются.
Государство компенсирует прямые затраты на запланированные на март-апрель, но отмененные из-за коронавируса, культурные и спортивные мероприятия на сумму до трех миллионов евро.
Члены правительства поддержали предложение министра финансов остановить на два месяца начисляемые государством проценты по налогам, а также позволить выплачивать уже имевшиеся долги по налогам со сниженным процентом.
Министр финансов получил задание инициировать составление дополнительного бюджета на этот год, а также представить законопроект дополнительного бюджета на обсуждение правительства и принятие решения не позднее 16 апреля.