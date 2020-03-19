У спасателей-добровольцев обнаружили коронавирус

Диагнозы подтвердились в начале марта. Еще до появления симптомов добровольцы не бывали в спасательных командах и не контактировали с коллегами, а также с нуждающимися в помощи людьми, поэтому информация о заражении COVID-19 появилась с опозданием.

По словам заместителя генерального директора Спасательного департамента Андреаса Анвельта, это был вопрос времени, когда вирус коснется департамента. «В единую спасательную сеть входит более 4000 человек, наши люди работают по всей Эстонии, поэтому мы очень основательно подготовились к борьбе с вирусом. Для обеспечения безопасности жителей страны мы не идем ни на какие уступки», - сказал Анвельт. Он добавил, что так как спасатели работают по сменам, то всегда имеется свободный спасательный резерв.

«Мы попросили всех своих работников, а также добровольных спасателей следить за своим здоровьем и при появлении высокой температуры, кашля или других симптомов простуды, оставаться дома и избегать тесных контактов с людьми. То же касается тех, кто недавно вернулся из другой страны или контактировал с переносчиком коронавируса», - добавил Анвельт.

Во время чрезвычайной ситуации Спасательный департамент приостановил домашнее консультирование, инспекторы отложили запланированные проверки и посещения. Также Спасательный департамент временно прекратил экскурсии в зданиях департамента и приём гостей. При этом будет продолжаться спасательная работа и работа по разминированию, а также надзор и консультирование по вопросам безопасности в сфере строительства. Никаких исключений в обеспечении безопасности общества не делается.