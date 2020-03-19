Полицейские задержали мужчин с кокаином

Полиция во вторник в волости Кохила задержала 22- и 25-летних мужчин, которых есть основание подозревать в незаконном распространении и хранении наркотических веществ. Ведущий следователь Раплаского отделения полиции Яан Аас сказал, что один из задержанных, 22-летний молодой человек, ранее уже наказывался за подобное преступление.

«При задержании полицейские нашли у них более 15 граммов кокаина, а также в небольшом количестве таблетки экстази и коноплю, - сказал Аас. - Также был проведен обыск в их автомобиле, где были найдены боеприпасы, на владение которыми у них нет разрешения».