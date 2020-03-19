Банки на время чрезвычайного положения повышают лимит бесконтактных платежей

Лимит будет установлен до конца чрезвычайного положения, введенного правительством. Люди, которые могут связать свои банковские карты со своими мобильными телефонами через Apple Pay или Google Pay, могут платить через мобильный телефон и суммы, превышающие 50 евро.

«Хотя риски распространения вируса в случае электронных платежных средств невелики по сравнению с наличными платежами, слабым звеном являются PIN-клавиатуры систем карточных платежей, которые являются одной из наиболее часто используемых поверхностей в магазинах. Таким образом, это также источник потенциальной передачи заражения от человека к человеку», - сообщила посредством пресс-релиза глава Союза банков Катрин Талихярм.

В конце прошлого года 32% карточных платежей в Эстонии, выполнялись бесконтактно, и 87% платежных терминалов в Эстонии позволяли принимать такие платежи. 77% выпущенных в Эстонии банковских карт имеют возможность осуществлять бесконтактный платеж.

Если 85% карточных платежей остаются в пределах действующего сегодня лимита в 25 евро, то лимит в 50 евро позволит проводить уже около 95% карточных платежей бесконтактно. Учитывая, что в чрезвычайной ситуации признаком ответственного поведения являются как можно более редкие походы за покупками минимально, стоимость средней корзины покупок также может увеличиться.