Доставка пособий по трудоспособности на дом не прервется

Член правления Кассы страхования от безработицы Эрик Аас сказал, что в последние дни полиция получала сообщения о том, что мошенники звонят пенсионерам и утверждают, что доставки пенсий на дом из-за вируса не будет и выманивают банковские данные и доступ к счетам: «Мы общались с Эстонской почтой, у нас есть договоренность о том, чтобы тем людям, которым пособие приносили домой, его будут приносить по-прежнему».

По словам руководителя каналов общения Эстонской почты Эве Вукс, доставка мартовского пособия уже была осуществлена в начале месяца, и все люди получили деньги: «Замечательные почтальоны Эстонской почты и почтовые курьеры будут приносить пособия домой и в следующие месяцы. Конечно, мы будем делать это так, чтобы защитить здоровье и своих работников, и клиентов, максимально используя средства индивидуально защиты».

Касса страхования от безработицы напоминает, что в случае, если в сегодняшней ситуации человек хочет получать деньги не дома, а переводом на банковский счет, он должен подать об этом заявление по электронной или обычной почте: