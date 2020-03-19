Чт, 19.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский

Доставка пособий по трудоспособности на дом не прервется
Мошенники обманывают инвалидов!

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Касса страхования от безработицы сообщила, что тем людям со сниженной трудоспособностью, которым пособие доставляется на дом, и в дальнейшем будут доставлять деньги почтальоны или почтовые курьеры, доставка на дом не прервется. Пособие на дом получают около 750 человек.

Член правления Кассы страхования от безработицы Эрик Аас сказал, что в последние дни полиция получала сообщения о том, что мошенники звонят пенсионерам и утверждают, что доставки пенсий на дом из-за вируса не будет и выманивают банковские данные и доступ к счетам: «Мы общались с Эстонской почтой, у нас есть договоренность о том, чтобы тем людям, которым пособие приносили домой, его будут приносить по-прежнему».

По словам руководителя каналов общения Эстонской почты Эве Вукс, доставка мартовского пособия уже была осуществлена в начале месяца, и все люди получили деньги: «Замечательные почтальоны Эстонской почты и почтовые курьеры будут приносить пособия домой и в следующие месяцы. Конечно, мы будем делать это так, чтобы защитить здоровье и своих работников, и клиентов, максимально используя средства индивидуально защиты».

Касса страхования от безработицы напоминает, что в случае, если в сегодняшней ситуации человек хочет получать деньги не дома, а переводом на банковский счет, он должен подать об этом заявление по электронной или обычной почте:

  • почтовый адрес : Lasnamäe 2; Tallinn 11412, Eesti Töötukassa
  • е-mail: info@tootukassa.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ