Истории зараженных жителей Эстонии: как заболели коронавирусом и что чувствуют сейчас

«Вчера, видимо, простыл», - подумал он тогда, поскольку днем ранее во дворе устанавливал детскую площадку для ребенка. Но болезнь начала развиваться.

В среду температура уже была 38,8. «Все время корчился в кровати», - вспоминает Прийт Луйк. В четверг по всей Эстонии распространилась информация, что на выходных на праздновании дня рождения, на которое ходил и Луйк, был носитель коронавируса.

«Я забил тревогу, - рассказывает он. - Связался с семейным врачом, он посоветовал позвонить в скорую помощь. Быстро до меня спецбригада не добралась, поскольку было много нуждающихся в помощи».

Так, к Прийту Луйку скорая помощь приехала в Эльва в субботу. Пробу взяли и его ребенка, которому год и семь месяцев. У жены анализы не брали, поскольку предположили, что если Прийт заражен, то и она уже тоже. Наличие коронавируса было подтверждено на следующий день. Анализ ребенка, к счастью, был негативным.

Поддержка общества

Вчера самочувствие Прийта Луйка уже было довольно хорошим. Температуры нет, но в горле еще немного першит. «Интересным образом у меня нет ни кашля, ни насморка, но есть какая-то мокрота, - рассказывает он. - Появилось и еще кое-что новое: я не чувствую вкуса».

Продукты ему привозит друг Марек Пихлак, которому Луйк по интернету присылает список. Марек доносит сумки с продуктами до ворот и звонит, что он на месте. Прийт переводит ему деньги через интернет-банк. «Эльва — небольшое место, расстояния маленькие, поддержка общества работает отлично», - считает он.

Марек Пихлак, который также является тренером, вспоминает, что когда на прошлой неделе в Эльва стала распространяться информация, что один из их людей в спортклубе заражен, он оповестил об этом школу. В городе возникла небольшая паника — кто именно из тренеров заражен и на кого следует показывать пальцем.

«Вирус может поразить любого. На том празднике в выходные никто не мог предположить, есть вирус или нет», - сказал Пихлак с надеждой на благоразумие и чуткость людей.

Находящийся на карантине Прийт признается, что, конечно, жаль, что все так вышло. И грустно из-за детей, которые теперь не ходят на тренировки. Но он отправил им письма с инструкциями, как сохранить физическую активность. Он искренне побеседовал со всеми, кто ему позвонил и что-то спросил. Интерес людей к этому заболеванию большой, поскольку все новое неизведанно и это немного пугает.

Как будто ничего не было

Проживающий в Тарту зараженный коронавирусом Каспар попросил сохранить его анонимность. Его здоровье полностью в порядке и в любое другое время он бы жил обычной жизнью. Только небольшой кашель был всю эту неделю.

Он занимается конторской работой и все задания сейчас выполняет из дома. Частое мытье рук, дезинфекция дверных ручек и рабочей поверхности, а также проветривание комнат уже стало рутиной. «Пьем много воды и чая, а также не даем друг другу вешать нос», - рассказывает Каспар о своих днях в карантине.

Он спит в отдельной комнате. У Каспара есть жена и двое сыновей.

О его болезни стало также известно в начале прошлой недели. В понедельник он ходил на работу, во вторник почувствовал пощипывание в горле и тут начался кашель. Совершенно обычный кашель. В среду Каспар вновь пошел на работу. В четверг начальство посоветовало всем, у кого легкий кашель или насморк остаться дома. Именно в этот день Каспар узнал, что контактировал с носителем коронавируса и Департамент здоровья решил взять у него пробу.

Человек в защитном костюме не прошел дальше коридора, с помощью длинной тонкой палочки, на конце которой был ватный тампон, он взял пробу из носоглотки. Это несколько неприятно, но не больно и длится считанные секунды.

На следующий день по телефону сообщили, что пробы оказались позитивными. Ответ Каспара не удивил и не испугал, поскольку он уже догадывался об этом. Кашель не ухудшился, першение в горле осталось.

Температуры не было. Каспар продолжает работать удаленно. Иногда следит, чтобы старший ребенок выполнял задания через eKool. Он немного волнуется за жену, у которой также небольшой кашель, но пробы у которой так и не взяли.