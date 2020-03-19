Время еще есть: Maxima обратилась к постоянным клиентам магазинов

Каждый год владельцы карт лояльности Maxima собирают десятки евро бонусных денег, в среднем десять процентов из которых остаются неиспользованными. Если в предыдущие годы можно было использовать бонусные деньги для оплаты покупок в магазинах Maxima до конца марта, в сегодняшней ситуации компания продлила срок использования бонусных денег до конца мая.

«Мы продлили конечный срок использования бонусных денег, поскольку мы понимаем, что в нынешней сложной ситуации люди могут не вспомнить о возможности расплатиться за покупку накопленными за прошлый год бонусными деньгами, и тем самым уменьшить сумму своей покупки, - пояснила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк. - Остаток бонусных денег вы можете видеть на чеке, который вы получаете после совершения покупки, в учетной записи э-конто самообслуживания Maxima или спросить у кассового работника о наличии у вас бонусных денег».