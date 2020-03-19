Посол Польши: от эпидемии коронавируса страдают как Польша, так и Эстония

«Таллинн, 19.03.2020

Посольство Польской Республики

Польша и Эстония являются друг для друга ближайшими союзниками. Мы видим схожие приоритеты в политике и военной сфере, соответственно реагируя усилением боеспособности и тактики сдерживания, а также подчеркивая ключевые функции НАТО – важность коллективной защиты. Нас связывает общий исторический опыт, который сформировал наше знание о том, что эскалация возможной опасности может привести к утрате бесценной ценности, которой является свобода. Как время между двумя мировыми войнами, так и ближайшая история подтверждают, что наши народы испытывают общность интересов и поддерживают единые ценности. Польша не забыла о принятом Эстонией в сентябре 1939 года героическом решении, когда польская подводная лодка Orzeł бежала от атаки Германии. У нас нет ни сейчас, не возникнет и в дальнейшем сомнений в отношении братства по оружию между Польшей и Эстонией: как в двусторонних отношениях, так и в рамках НАТО. Лучшим тому примером является то, что Балтийское воздушное пространство сейчас охраняют ВВС Польши.

Я убежден, что фундамент союзнических отношений между Польшей и Эстонией будет сохраняться, несмотря на то, что принесет кризис в региональном или глобальном разрезе. Таким кризисом, например, является эпидемия коронавируса, во время которой из-за беспокойства о безопасности и благополучии общества приходится предпринимать многие нестандартные шаги. Пострадавшими являются общества по всему миру, в том числе, в Польше и в Эстонии. Думать, что при настолько масштабном кризисе все может работать без изменений, это – иллюзия.

Исходя из принципов солидарности, Польша приняла решение, позволить гражданам Эстонии и других стран Балтии транзит, несмотря на введенные из-за угрозы эпидемии и касающиеся, прежде всего, общества Польши запреты. Меньше чем за сутки в сотрудничестве с нашими балтийскими партнерами была собрана необходимая информация, чтобы оценить возможный масштаб проводимой операции. Согласно последнему решению, будут организованы шесть транзитных конвоев, стоящих из 120 автомобилей (автобусы и микроавтобусы), из Фракфурта на Одере будет отправлен спецпоезд до Вильнюса, а также будет позволено паромное сообщение между Засницем и Клайпедой. Нужно признать, что Польша выполнила свое обязательство, организовав возможность транзита для примерно 1500 лиц и 280 автомобилей. Сейчас этой возможностью воспользовались 695 человек и 213 автомобилей. Мы предпринимаем новые шаги для окончательного разрешения кризиса.

Ход акции по эвакуации мог вызвать жесткие эмоции, которые обычно возникают во время подобных кризисных ситуаций. Мы знаем об этом и в дальнейшем будем пытаться делать все, что позволяют объективные условия, чтобы проводить такие операции настолько хорошо, насколько это возможно. Мы постоянно поддерживаем контакт с властями Эстонии, пытаясь решать проблемы в текущем порядке. Я глубоко верю в то, что в длительной перспективе от таких кризисов, каким сейчас является эпидемия коронавируса, мы сможем сделать выводы, которые помогут укреплению наших союзнических отношений.