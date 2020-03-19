Айвар Кокк не поддерживает государственные меры по снижению цен на топливо

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк в четверг в прямом эфире в интервью Postimees сказал, что он не поддерживает применение в качестве государственной меры снижение цен на топливо.
«Если государство начнет вмешиваться в предпринимательство, может возникнуть ситуация, как во время забастовки сети аптек. Никто даже представить себе не может, что будет, если на один день закроются на забастовку заправки», - отметил Кокк.
Он подчеркнул, что у сетей заправок таких планов, конечно, нет, однако все стороны должны вести себя разумно. «Я уверен, что эстонский предприниматель не станет наживаться на кризисе, а только будет стараться выжить», - пояснил он.
По словам Кокка, нынешнюю ситуацию он рассматривает глазами предпринимателя. «Это очень популистский шаг — заявить, что цены очень высокие и что, мол, собственники заправок пытаются нажиться по максимуму. Все сети заправок, и крупные, и маленькие, в прошлом году закупили много топлива по той причине, чтобы не платить и продать дизельное биотопливо до конца прошлого года. В прошлом году это было возможно. Теперь у маленьких заправок проблема — у них очень много дорогого топлива», - добавил он.
Вторым аспектом политик и предприниматель назвал снижение оборота. «Спад оборота был таким большим, что обрушилась маржа, необходимая для поддержания на плаву предприятия, а следом рухнули и цены, - пояснил Айвар Кокк. - Вчера я беседовал с одним из оптовых продавцов сети заправок и, по его словам, он прогорит, если снизит цены».