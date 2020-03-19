Айвар Кокк не поддерживает государственные меры по снижению цен на топливо

«Если государство начнет вмешиваться в предпринимательство, может возникнуть ситуация, как во время забастовки сети аптек. Никто даже представить себе не может, что будет, если на один день закроются на забастовку заправки», - отметил Кокк.

Он подчеркнул, что у сетей заправок таких планов, конечно, нет, однако все стороны должны вести себя разумно. «Я уверен, что эстонский предприниматель не станет наживаться на кризисе, а только будет стараться выжить», - пояснил он.

По словам Кокка, нынешнюю ситуацию он рассматривает глазами предпринимателя. «Это очень популистский шаг — заявить, что цены очень высокие и что, мол, собственники заправок пытаются нажиться по максимуму. Все сети заправок, и крупные, и маленькие, в прошлом году закупили много топлива по той причине, чтобы не платить и продать дизельное биотопливо до конца прошлого года. В прошлом году это было возможно. Теперь у маленьких заправок проблема — у них очень много дорогого топлива», - добавил он.