«Помоги соседу!» уже действует! Таллиннский мальчик оставил трогательное письмо своей соседке

Я Марк, ваш соседский мальчик из квартиры 19. Сейчас мы должны думать о своих соседях и близких, особенно когда ведение повседневного образа жизни затруднено. Я оставляю вам на всякий случай свой телефон, на случай, если понадобится помощь».

Postimees призывает - помоги соседу!

Помогай и замечай вокруг себя тех, кому в кризисной ситуации может быть тяжело — одиноким пенсионерам, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, одиноким родителям с маленькими детьми или другим нуждающимся в помощи.

Что делать:

Свяжитесь с человеком по телефону. При необходимости телефон соседа можно взять у представителей квартирного товарищества;

Избегайте физического контакта с человеком. Пожилые относятся к высокой группе риска и самые уязвимые;

Оставьте необходимые вещи перед дверью соседа, не вступайте с ним в прямой контакт;

NB! Людей и представителей КТ просим удостовериться, что человек, который просит у вас контактный номер соседа, действительно является соседом этого человека.