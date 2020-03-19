«Помоги соседу!» уже действует! Таллиннский мальчик оставил трогательное письмо своей соседке

Призыв Postimees «Помоги соседу!» набирает обороты. В соцсетях было опубликовано сердечное письмо проживающего в Таллинне на улице Кассисаба мальчика. Он оставил это письмо своей пожилой соседке.
«Здравствуйте!
Я Марк, ваш соседский мальчик из квартиры 19. Сейчас мы должны думать о своих соседях и близких, особенно когда ведение повседневного образа жизни затруднено. Я оставляю вам на всякий случай свой телефон, на случай, если понадобится помощь».
Затем в письме следовал номер телефона и слова:
«Желаю вам крепкого здоровья! Марк».
Postimees призывает - помоги соседу!
Помогай и замечай вокруг себя тех, кому в кризисной ситуации может быть тяжело — одиноким пенсионерам, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, одиноким родителям с маленькими детьми или другим нуждающимся в помощи.
Что делать:
- Свяжитесь с человеком по телефону. При необходимости телефон соседа можно взять у представителей квартирного товарищества;
- Избегайте физического контакта с человеком. Пожилые относятся к высокой группе риска и самые уязвимые;
- Оставьте необходимые вещи перед дверью соседа, не вступайте с ним в прямой контакт;
NB! Людей и представителей КТ просим удостовериться, что человек, который просит у вас контактный номер соседа, действительно является соседом этого человека.