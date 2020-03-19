Помоги соседу, потому что только вместе мы преодолеем кризис!

Сегодня снова сложные времена. Мы можем выразить заботу кроме слов еще и делами. Поэтому Postimees инициировал акцию «Помоги соседу» (Aita naabrit). Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы и самые слабые и уязвимые пережили кризисное время!

Всем мы знаем одинокого пенсионера, живущего в соседней квартире, или человека с недостатками опорно-двигательной системы или родителя-одиночку, у которого маленькие дети. Или кого-то другого, кто сейчас находится в вынужденной изоляции и не решается выходить, чтобы купить еды.

Давайте поможем им!

В газету Postimees будет вложено специальное обозначение на бумаге, которое нуждающиеся смогут повесить себе на дверь. Но давайте не будем ждать просьб о помощи, но давайте будем предлагать ее сами, думая о своих соседях, которых вы знаете.

Важно избегать распространения вируса. Поэтому с нуждающимися в помощи нужно общаться по телефону или через дверь. В больших городах согласовывайте свою деятельность с квартирным товариществом. Мы не должны дать возможность для деятельности мошенникам.

Прошу, оставляйте принесенные нуждающимся вещи за дверью и избегайте непосредственного контакта. Также не передавайте из рук в руки деньги, поскольку вирусы особенно хорошо распространяются через наличные. Говорите тем, кто нуждается в помощи, что они сразу в прихожей вынимали вещи из ящика или пакета, и сразу мыли после этого руки.

Всю дополнительную информацию вы найдете на портале Postimees.