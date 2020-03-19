Глава авиакомпании: этот кризис надолго и системно изменит всю авиацию

"Уже сегодня мы исходим из того, что этот кризис надолго и системно изменит нашу отрасль", - заявил Шпор на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, прямую трансляцию ведет телеканал Welt.

По его словам, "экономические последствия кризиса пока невозможно просчитать".

"В ближайшие месяцы у нас не будет возможности нормально развивать бизнес", - сказал он.

Lufthansa, по словам Шпора, приостановит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса COVID-19, огромное количество рейсов уже отменено.