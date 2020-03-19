Глава авиакомпании: этот кризис надолго и системно изменит всю авиацию

Глава группы компаний Lufthansa Карстен Шпор прогнозирует изменение всей авиационной отрасли из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и полагает, что возможности нормально развиваться не будет.
"Уже сегодня мы исходим из того, что этот кризис надолго и системно изменит нашу отрасль", - заявил Шпор на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, прямую трансляцию ведет телеканал Welt.
По его словам, "экономические последствия кризиса пока невозможно просчитать".
"В ближайшие месяцы у нас не будет возможности нормально развивать бизнес", - сказал он.
Lufthansa, по словам Шпора, приостановит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса COVID-19, огромное количество рейсов уже отменено.
"Мы должны и будем дальше сокращать работу, мы почти полностью остановим межконтинентальные рейсы", — заявил Шпор на пресс-конференции. По его словам, в настоящее время выполняется только 20% рейсов на короткие и средние дистанции и 10% дальнемагистральных рейсов.