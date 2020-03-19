Белый дом планирует выплатить американцам по 1000 долларов на человека в течение трех недель

Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин в интервью Fox Business News.

Правительство планирует выплатить гражданам по 1 тысяче долларов на взрослого и по 500 долларов на ребенка, сказал Мнучин. Таким образом, семья из четырех человек получит 3 тысячи.

Если через шесть недель кризис не завершится, правительство США может повторить выплаты гражданам в том же размере, отметил Мнучин.

Пока неясно, каким будет пороговый уровень дохода граждан для получения единовременных выплат. По данным The Hill, сенаторы-республиканцы предлагают производить выплаты лишь тем гражданам, годовой доход которых ниже 75 тысяч на человека или 150 тысяч на семейную пару.

"Думаю, это понятно, что мы не будем посылать чеки людям, зарабатывающим миллион долларов в год", - говорил Мнучин ранее на этой неделе.