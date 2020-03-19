Заправки по всей Эстонии снизили цены на топливо

Эстонская общественность, потребители топлива и политики последние десять дней ждали снижения цен, поскольку стоимость нефти на мировом рынке обрушилась. Но на наших заправках цены стабильно держались на одном уровне. Сегодня несколько заправок начали снижать цены.

Так, на заправках Alexela цена на 95-й бензин снизилась на пять центов с литра, на дизельное топливо — на четыре цента с литра. Таким образом, цены на топливо составили 1,249 евро за литр бензина и 1,239 евро за литр дизельного топлива соответственно.

Исполнительный директор Alexela Айво Адамсон сказал, что хотя люди утверждают обратное, но за последние три недели цены на топливо в Европе больше всего снизились именно в Эстонии.

Адамсон отметил, что сейчас помимо вопросов о цене на топливо важно сосредоточиться и на доступности и стабильности поставок таких жизненно важных для потребителя услуг, как жидкое топливо, электричество и природный газ. "Мы не гонимся за маржой прибыли, в это сложное время речь идет о выживании и управлении денежными потоками. Поскольку мы оказываем жизненно важные услуги, для нас не действует запускаемый правительством пакет экономических мер, но мы как предприятие и работодатель должны самостоятельно найти способы, как оперировать объемом продаж, снизившимся более чем на 30%, таким образом, чтобы стабильно обеспечить требуемую услугу", — заявил Адамсон.

Исполнительный директор Alexela по-прежнему напоминает, что нельзя сравнивать цены на топливо с довирусным периодом. "Основной проблемой для всех секторов, понятно, является COVID-19, который уже сейчас дал о себе знать в мировой экономике. Сегодня мы сталкиваемся с круговыми задолженностями предприятий, свою роль в которых играет распространение вируса. Расходные и доходные базы предприятий кардинально изменились, это затронуло все сектора, в т.ч. топливные предприятия. Исходя из этого нельзя сравнивать ценообразование на топливо вчера и сегодня."

"Также в снижении цен на топливо важно понимать, что розничные цены на топливо не могут в процентном соотношении снижаться пропорционально ценам на мировом рынке, потому что 60% розничной цены на топливо составляют внутригосударственные налоги. Топливо в Эстонии является товаром с низкой маржой и высоким акцизом, в этой сфере кризисная ситуация повлекла за собой невиданные до сих пор расходы. Наряду с ценами на топливо, в числе прочего, мы предлагаем сравнить цены на различные средства дезинфекции и индивидуальной защиты, которые в целом невероятно подорожали за последние дни. Мы говорим о многократном подорожании, на которое, в отличие от цен на топливо, никто не обращает внимание, и если кто-то не вмешается, вероятно, мы станем свидетелями еще большего роста этих цен", — добавил исполнительный директор Alexela.

Снизила цены и Circle K

Компания Circle K Eesti 19 марта в 17:15 снизила розничные цены на топливо до 1,249 евро за литр 95-го бензина и до 1,239 за литр дизельного топлива. За последний месяц цены на моторное топливо на заправочных станциях Circle K снизились в среднем на 14 центов с литра, что является крупнейшим снижением цены в Европейском союзе, сообщает компания.

«Снижение цен на моторное топлива – знак того, что спад цены на нефть на мировом рынке добрался до местного рынка, но при этом нужно помнить, что 60 процентов от розничной цены на топливо в Эстонии составляют государственные акцизы и другие налоги», - прокомментировал руководитель по ценообразованию Circle K Eesti AS Индрек Сасси. Сасси также добавил, что Эстония является одной из немногих стран, у которой нет своего завода по рафинированию моторного топлива, из-за чего всю продукцию приходится импортировать из соседних стран.

«Сегодня клиенты программы лояльности Circle K EXTRA Club могут получить дополнительную скидку в 4,5 цента за литр», - добавил Сасси.