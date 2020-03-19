Таллинн разрабатывает меры для поддержки договорных партнеров города

Мэр Михаил Кылварт отметил, что, разумеется, в связи с действием в стране чрезвычайного положения у многих договорных партнеров города возникла неуверенность относительного того, намерены ли власти Таллинна смягчить трудности предпринимателей в выполнении условий договоров. «Деятельность и развитие столицы невозможны без вклада партнеров, поэтому в сложившейся ситуации необходимо найти компромиссы и решения, чтобы предприниматели не столкнулись с непреодолимыми трудностями. В сотрудничестве с представителями бизнес-кругов город разрабатывает вспомогательные меры, которые помогут им преодолеть кризис и продолжить свою деятельность. Пакет мер сейчас находится в стадии разработки», - пояснил Кылварт.

«В нынешней ситуации мы должны исходить из более масштабной картины. Нет сомнений, что экономике будет нанесен серьезный ущерб, поэтому все мы должны сплотиться, чтобы пережить непростые времена. Перед тем как город сделает первые шаги, нужно понять, какими будут государственные вспомогательные меры поддержки работников и предпринимателей, чтобы они были действенными и дополняли друг друга, а не дублировали, - уточнил Кылварт. – Если говорить о возможных решениях, то следует сосредоточиться на тех секторах, которые могут пострадать более других, при этом городские средства помощи должны быть общими, а не основанными на потребностях единичных предприятий».

Вспомогательные меры будут разработаны для договорных партнеров города, на экономическую деятельность которых непосредственно влияет введение чрезвычайного положения. Они затронут, например, арендных партнеров и пользователей помещений, чья деятельность затруднена или прервана в связи с введением чрезвычайного положения. Относительно других договоров обсуждаться будут продление сроков, отказ от применения индекса роста потребительских цен и т.п.

Мэр также отметил, что на данный момент действия города зависят от решений Правительства ЭР, город будет исходить из реального положения дел. «Мы достигнем наилучшего результата, если будем разрабатывать меры совместно с партнерами», - подчеркнул Кылварт.

Договорные партнеры города при желании могут представить в Таллиннский департамент предпринимательства предложения о возможных мерах, которые с их точки зрения были бы наиболее эффективными в снижении влияния режима чрезвычайного положения, а также о том, какой вклад мог бы внести город, чтобы уменьшить трудности, связанные с выполнением обязанностей по договору.

Город разработает свои предложения к 31 марта 2020 г.