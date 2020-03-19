airBaltic завтра доставит в Ригу латвийцев, литовцев и эстонцев из Лондона и с Мальты

Рейс из Риги в лондонской аэропорт Гатвик состоится в пятницу, 20 марта, в 9.00 по местному времени, из Лондона в Ригу - в 11.55 по местному времени.

Из Международного аэропорта Мальты рейс запланирован в 14.50 по местному времени. Каждым рейсом в Ригу смогут вернуться до 140 пассажиров.

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на эти полеты, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771. Цена билета на полеты в Лондон и обратно - 205 евро, с Мальты - 235 евро, включая одну единицу зарегистрированного багажа и одну единицу ручной клади.

airBaltic поддерживает связь с Министерством иностранных дел Латвии, чтобы координировать спрос и на другие полеты.

Бриеде обратила внимание на то, что при резервировании по телефону пассажиры должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.