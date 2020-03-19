Чт, 19.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Видео ⟩ В Таллинне таксист решил напугать сотрудницу МуПо коронавирусом

Инспектор МуПо собирался выписать штраф таксисту за неверную парковку в центре Таллинна, когда нарушитель вдруг сообщил, что он болен коронавирусом.

Вчера, 18 марта, неправильно припарковавшийся возле торгового центра Kaubamaja таксист на замечание инспектора МуПо ответил высокомерно: «У меня коронавирус!»

Как сообщает пресс-служба МуПо, штраф таксисту уже выписан, но оправдания подобным действиям нет. «Насколько этично угрожать или шутить на тему коронавируса?» - задается вопросом МуПо.

Муниципальная полиция отмечает, что от оказывающих услуги таксоизвоза водителей ждут более подобающего поведения в такой кризисной ситуации.

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