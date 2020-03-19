Банку Swedbank выписали штраф в четыре миллиарда

Финансовая инспекция Эстонии сделала Swedbank AS предписание, которым обязала банк использовать меры улучшения системы контроля борьба с отмыванием денег. В Эстонии было начато уголовное производство, цель которого выяснить, имело ли место в Swedbank отмывание денег или иное преступление.

В ходе проведенного Финансовой инспекцией Швеции производства по надзору выяснилось, что Swedbank не в полной мере контролировал введение мер по борьбе с отмыванием денег в своих дочерних предприятиях в странах Балтии. Осведомленность об опасности отмывания денег не была достаточной. Кроме того, в дочерних фирма в странах Балтии не было необходимых ресурсов для борьба с отмыванием денег.

Из производства следует, что Swedbank был осведомлен, что через дочерние фирмы в странах Балтии может происходить отмывание денег. Несмотря на ряд внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о недостатках в странах Балтии, банк не предпринял надлежащих и достаточных шагов.

В результате проведенного в Эстонии и Швеции производства Финансовая инспекция Швеции решила, что банку Swedbank будет сделано предупреждение и они должны оплатить штраф в размере четырех миллиардов шведских крон. По оценке инспекций двух стран, санкции и предписания не угрожают повседневной деятельности банка и он способен и дальше обслуживать клиентов.

Swedbank выполняет предписание Финансовой инспекции

Финансовая инспекция опубликовала предписание акционерному обществу Swedbank, в котором рассматриваются недостатки в работе банка по борьбе с отмыванием денег. На ликвидацию приведенных в предписании недостатков банку дано восемь месяцев.

В соответствии с замечаниями Финансовой инспекции, Swedbank должен улучшить качество распознавания, оценки и анализа рисков при борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк должен внести изменения в свою организационную структуру, в том числе наметить четкие задачи, процессы, порядок прохождения распоряжений и при необходимости привлечь дополнительные ресурсы. Кроме того, банку необходимо будет внести улучшения в процессы создания и отслеживания клиентских отношений.

Председатель правления Swedbank в Эстонии Олави Лепп сказал, что за последний год работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма подверглась серьезной критике, и банк этой темой основательно занимается. "Мы полностью сотрудничаем с Финансовой инспекцией. Предписание дает оценку деятельности Swedbank по состоянию до 31 марта 2019 года.

В своем предписании Финансовая инспекция выделила четыре больших круга тем, которые нам предстоит привести в порядок к середине ноября этого года. На сегодняшний день мы внесли целый ряд улучшений, и я заверяю, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы к осени выполнить требования, указанные в предписании. Будучи одним из лидеров финансового рынка в Эстонии, мы должны показывать пример также и в борьбе с отмыванием денег. Именно такую задачу мы перед собой и ставим.