Читать всем ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

267 подтвержденных случаев

На сегодняшний день Департамент здоровья подтвердил в Эстонии 267 случаев заражения коронавирусом — вчерашний день принес девять новых случаев, восемь человек нуждаются в госпитализации. Новое число зараженных меньше, поскольку правительство сменило методику и уменьшило тестирование.

За распространением коронавируса в Эстонии теперь можно следить с помощью виртуальной карты.

В то время, пока мы только боремся с вирусом, Ухань может полностью освободиться от коронавируса к концу марта.

Больше тестирования

Чтобы снизить нагрузку на бригады скорой помощи, в Эстонии откроют drive-in пункты для взятия проб на коронавирус. Первый откроется в Таллинне уже завтра, 20 марта, а в ближайшие дни и в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде, Кохтла-Ярве. Но стоить помнить, что пройти тест на коронавирус можно только по направлению семейного врача.

Как государство поможет

Сегодня правительство приняло несколько решений. С 1 апреля повысятся зарплаты работников здравоохранения. Экономику решили поддержать минимум двумя миллиардами евро — это сумма составляет 17 процентов от нынешнего госбюджета. Смотрите подробнее, как эти два миллиарда будут распределены. Также важно, что государство будет временно компенсировать и первые три дня больничного.

Кроме того,приостанавливаются выплаты во вторую пенсионную ступень.

Быт

Полезно знать, что банки на время чрезвычайного положения повышают лимит бесконтактных платежей. Было найдено решение еще одной проблемы: заключенные начнут производить защитные маски.

Сегодня вечером стало известно, что заправки по всей Эстонии снизили цены на топливо.

Безопасно домой