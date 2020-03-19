В мире принимаются беспрецедентные меры для сдерживания глобального распространения нового коронавируса. SARS-CoV-2 заразились уже более 231 000 человек. Сегодня, 19 марта, Италия вышла на первое место по числу жертв коронавируса.
Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом. По данным службы гражданской обороны Италии, вирус унес жизни 3405 человек. До сегодняшнего дня в Китае от COVID-19 умерли 3245 пациентов. При этом число заразившихся SARS-CoV-2 на Апеннинском полуострове (41035) фактически в два раз меньше, чем в Поднебесной (80928), пишет DW.
В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, число заразившихся в 177 странах и территориях уже превысило 231 тысячу, от последствий заболевания скончались более 9000 человек, выздоровели свыше 86 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия.