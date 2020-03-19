Италия вышла на первое место по числу жертв коронавируса

Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом. По данным службы гражданской обороны Италии, вирус унес жизни 3405 человек. До сегодняшнего дня в Китае от COVID-19 умерли 3245 пациентов. При этом число заразившихся SARS-CoV-2 на Апеннинском полуострове (41035) фактически в два раз меньше, чем в Поднебесной (80928), пишет DW.