Инструкция: как лечить коронавирус в домашних условиях

Если человек ждет результата пробы на коронавирус или анализ оказался позитивным, он должен находиться на домашнем лечении. Департамент здоровья ответил на самые популярные вопросы.
1. Зачем нужен домашний карантин?
Домашний карантин является профилактической мерой, чтобы не допустить распространения инфекционного заболевания. Заболевание опасно главным образом для пожилых людей и страдающих серьезными заболеваниями лиц, у которых легкие симптомы могут перейти в воспаление легких. Если вы не покидаете свой дом и не контактируете с другими людьми, то этим вы уменьшаете возможность переноса инфекции.
2. Как я могу вылечиться?
Лучшее лечение – это отдых. Кашель и температуру можно облегчить безрецептурными лекарствами. Если симптомы исчезли и вы чувствуете себя здоровым, то семейный врач даст разрешение закрыть больничный лист.
3. Что я могу сделать, чтобы не заразить других?
Находитесь дома до полного выздоровления. Не выходите из дома. Если вам необходимо куда-либо пойти, сохраняйте достаточную дистанцию с другими людьми. При чихании и кашле обязательно прикрывайте рот и нос. По возможности используйте для этого носовой платок или при его отсутствии – рукав. Дома регулярно чистите поверхности, с которыми непосредственно контактируете.
По возможности найдите себе помощника, им может быть близкий, друг или сосед. Важно, чтобы он защищал себя, соблюдая строгие требования гигиены. За больным должен ухаживать только один человек, который не входит в группу риска. В группу риска входят люди в возрасте старше 60 лет (в т. ч. находящиеся в домах престарелых) и люди с серьезными сопутствующими заболеваниями.
4. Как я могу получить продукты питания и другие необходимые средства?
Больной человек не должен ходить в магазин или аптеку. Друзьям, знакомым и соседям здесь отводится большая роль, поскольку именно их можно попросить принести продукты и лекарства. Продукты питания, товары первой необходимости и готовую пищу можно заказать домой. При этом оплата производится банковским перечислением, а курьера нужно попросить оставить пакет за дверью.
Если нет другой возможности, то следует обратиться в местное самоуправление, которое организует доставку необходимых товаров нуждающемуся.
5. Что я должен предпринять, если мое состояние ухудшилось?
Свяжитесь по телефону с семейным врачом или позвоните по консультационному телефону семейных врачей 1220, объясните ситуацию и следуйте полученным инструкциям. Если состояние очень серьезное, вызовите скорую помощь, которая отвезет вас в больницу.
6. Должна ли моя семья оставаться дома?
Члены вашей семьи также считаются инфицированными и могут открыть листок нетрудоспособности. Особенно внимательно должны следить за собой пожилые члены семьи (старше 60 лет) и люди, страдающие серьезными заболеваниями, которые должны проинформировать своего семейного врача о своих контактах и состоянии. Они должны следить за своим здоровьем более внимательно и при ухудшении самочувствия связаться с семейным врачом или позвонить по консультационному телефону семейных врачей 1220.
7. Должен ли я информировать о своей ситуации знакомых, с которыми я общался в последнее время?
Теперь, когда вы находитесь дома, найдите время и позвоните или напишите знакомым, коллегам или родственникам, с которыми вы последнее время контактировали. Обязательно проинформируйте людей, с которыми у вас был тесный контакт, поскольку они также считаются инфицированными и должны оставаться дома. Они тоже могут попросить семейного врача открыть им больничный лист. В этом случае они раньше смогут начать следить за своим здоровьем и соблюдать гигиену.
8. Кто больше всего подвержен заболеванию?
В группу риска входят люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями, у которых чаще болезни протекают в тяжелой форме. Дети не входят в группу риска и в основном легко переносят заболевание.
9. Когда можно прекратить домашний карантин?
Решение о прекращении домашнего карантина принимает семейный врач. При принятии решения семейный врач учитывает исчезновение симптомов, ваше самочувствие и прошел ли инфекционно опасный период. На данный момент известно, что человек инфекционно опасен в течение 7–12 дней с момента возникновения симптомов, в более тяжелых случаях – 14 дней.
Инструкции для родителей по лечению ребенка с острым заболеванием на дому во время пандемии COVID-19
1. Домашнее лечение проходит так же, как лечение любой другой вирусной инфекции дыхательных путей.
2. Следите дома за состоянием ребенка.
3. Давайте ему много пить, при необходимости в небольших количествах и часто.
4. Сбивайте температуру выше 38,5. Предпочтительнее использовать парацетамол. Если использование парацетамола противопоказано – то при необходимости использовать ибупрофен.
5. При насморке по мере необходимости используйте физиологический раствор и другие безрецептурные капли для носа.
6. Облегчите кашель с помощью ингаляций физиологического раствора или безрецептурных лекарств от кашля. Не давайте отхаркивающее средство ребенку младше двух лет.
7. Узнайте, был ли у членов семьи контакт с пациентом с возможной коронавирусной инфекцией.
Обязательно свяжитесь с семейным врачом или позвоните на номер 1220:
1. Если высокая температура:
- 39 °C – 40 °C
- у младенцев 3–6 месяцев > 39 °C
- младше трех месяцев > 38 °C 2.
2. Температура не хочет снижаться от правильной дозы жаропонижающего.
3. Если температура выше 38,5 °C сохраняется более трех дней.
4. Ребенок стал вялым.
5. Возникла одышка – ребенок дышит тяжело или быстро.
6. Ребенок не писал или мало писал в течение последних 8–12 часов.
7. Если у вашего ребенка хроническое заболевание.
8. В случае с детьми в возрасте до трех месяцев.
9. Если изначально у ребенка заболевание протекало легко, а теперь добавились перечисленные выше симптомы.
10. Обязательно сообщите, что у вашего ребенка, других членов семьи был контакт с человеком с коронавирусом.
Вызовите скорую помощь:
1. Температура:
- больше 40 °C
- у младенцев 3–6 месяцев > 39 °C
- младше трех м. > 38 °C
и/или один или несколько из следующих симптомов
2. Если появились судороги.
3. Ребенок стал крайне вялым, сонным, изменился цвет лица.
4. Возникала одышка, затрудненное дыхание.
5. Ребенок отказывается от питья.
6. Ребенок мало писал в течение последних 8 часов.
7. Обострилась хроническая болезнь ребенка.
8. Обязательно сообщите, если у вашего ребенка, других членов семьи был контакт с человеком с коронавирусом.