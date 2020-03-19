Инструкция: как лечить коронавирус в домашних условиях

8. Кто больше всего подвержен заболеванию?

В группу риска входят люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями, у которых чаще болезни протекают в тяжелой форме. Дети не входят в группу риска и в основном легко переносят заболевание.

9. Когда можно прекратить домашний карантин?

Решение о прекращении домашнего карантина принимает семейный врач. При принятии решения семейный врач учитывает исчезновение симптомов, ваше самочувствие и прошел ли инфекционно опасный период. На данный момент известно, что человек инфекционно опасен в течение 7–12 дней с момента возникновения симптомов, в более тяжелых случаях – 14 дней.

Инструкции для родителей по лечению ребенка с острым заболеванием на дому во время пандемии COVID-19

1. Домашнее лечение проходит так же, как лечение любой другой вирусной инфекции дыхательных путей.

2. Следите дома за состоянием ребенка.

3. Давайте ему много пить, при необходимости в небольших количествах и часто.

4. Сбивайте температуру выше 38,5. Предпочтительнее использовать парацетамол. Если использование парацетамола противопоказано – то при необходимости использовать ибупрофен.

5. При насморке по мере необходимости используйте физиологический раствор и другие безрецептурные капли для носа.

6. Облегчите кашель с помощью ингаляций физиологического раствора или безрецептурных лекарств от кашля. Не давайте отхаркивающее средство ребенку младше двух лет.

7. Узнайте, был ли у членов семьи контакт с пациентом с возможной коронавирусной инфекцией.

Обязательно свяжитесь с семейным врачом или позвоните на номер 1220:

1. Если высокая температура:

39 °C – 40 °C

у младенцев 3–6 месяцев > 39 °C

младше трех месяцев > 38 °C 2.

2. Температура не хочет снижаться от правильной дозы жаропонижающего.

3. Если температура выше 38,5 °C сохраняется более трех дней.

4. Ребенок стал вялым.

5. Возникла одышка – ребенок дышит тяжело или быстро.

6. Ребенок не писал или мало писал в течение последних 8–12 часов.

7. Если у вашего ребенка хроническое заболевание.

8. В случае с детьми в возрасте до трех месяцев.

9. Если изначально у ребенка заболевание протекало легко, а теперь добавились перечисленные выше симптомы.

10. Обязательно сообщите, что у вашего ребенка, других членов семьи был контакт с человеком с коронавирусом.

Вызовите скорую помощь:

1. Температура:

больше 40 °C

у младенцев 3–6 месяцев > 39 °C

младше трех м. > 38 °C

и/или один или несколько из следующих симптомов

2. Если появились судороги.

3. Ребенок стал крайне вялым, сонным, изменился цвет лица.

4. Возникала одышка, затрудненное дыхание.

5. Ребенок отказывается от питья.

6. Ребенок мало писал в течение последних 8 часов.

7. Обострилась хроническая болезнь ребенка.

8. Обязательно сообщите, если у вашего ребенка, других членов семьи был контакт с человеком с коронавирусом.