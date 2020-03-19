В Эстонии вводят ограничения на покупку лекарств

В случае повторных рецептов аптека может выдать лекарства только на основании одного рецепта и запасом до двух месяцев. В случае безрецептурных препаратов в одни руки можно продать по две упаковки одного лекарства.

«Выписывание и продажа лекарства за последние недели значительно выросли. По оценке Департамента лекарственных средств, возросший спрос на лекарства в сочетании с введенными из-за чрезвычайной ситуации в мире ограничений может привести к снижению доступности лекарств. Хотя на данный момент Департаменту лекарственных средств не сообщали о трудностях с поставкой смягчающих симптомы COVID-19 лекарств, при изменении ситуации этого нельзя исключать, - сказал Танель Кийк. - Наша задача обеспечить, чтобы имеющихся лекарств хватило всем, кто в них нуждается. Поэтому мы уменьшает количество выписываемых и выдаваемых лекарств, чтобы избежать массовой скупки лекарственных средств».

С сегодняшнего дня вступают следующие изменения:

Работникам здравоохранения разрешается выписывать лекарства максимум на два месяца.

В аптеке могут выдать лекарства только на основании одного повторного рецепта и объемом до двух месяцев.

При выдаче лекарств в аптеке необходимо учитывать ранее проданное количество лекарств и выдавать лекарства только в том случае, если уже приобретенного лекарства недостаточно для непрерывного лечения в течение следующих двух месяцев или в случае фиксированного периода лечения до его завершения.

В порядке исключения аптека может выдать лекарство человеку, если его жизнь или здоровье без лекарства окажутся в опасности. Выдающий лекарство должен документально обосновать выдачу лекарственного средства.

Безрецептурные препараты можно выдавать одному покупателю до двух упаковок одного лекарства.

«В течение последних недель многие люди выкупили в аптеках разом все рецептурные лекарства на основании всех рецептов. Также в ненужных количествах люди запаслись безрецептурными препаратами, - объясняет гендиректор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп. - Лекарства поставляются, но для того, чтобы выдача лекарств происходила в уместном темпе и чтобы ни один нуждающийся не остался в аптеке без нужного препарата, будет разумным ввести ограничение на выписывание и продажу лекарства. Просим всех отнестись к этому с пониманием, речь идет о временной чрезвычайно ситуации».

По данным Больничной кассы, за последние недели выписывание лекарств выросло в среднем на 40 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года, а продажа лекарств в аптеке почти на 50 процентов.

Предложение ввести ограничения выдвинули несколько организаций, например, производители лекарств, оптовики, аптеки и врачи.