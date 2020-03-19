Десять жителей Эстонии госпитализированы с коронавирусом

На основании результатов теста, в Ида-Вирумаа пятеро зараженных, в Пыльвамаа — трое, в Рапламаа — двое и Вильяндимаа — двое. По одному зараженному зарегистрированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Валгамаа. У большинства пациентов с коронавирусом легкие симптомы, более половины зараженных в возрасте от 30 до 49 лет.

На данный момент госпитализированы десять человек, все они находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в интенсивном лечении, сообщает пресс-служба Департамента здоровья.

На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы. В день лаборатории способны проверить 500-600 проб.

По состоянию на утро 19 марта, в Эстонии коронавирус диагностирован у 267 человек, за сутки добавилось девять человек. С 31 января было сделано 2259 тестов на COVID-19.

Тестирование только с направлением врача

В ближайшие дни в восьми эстонских городах запустят бесплатное тестирование на коронавирус при наличии направления от семейного врача. Результат теста будет готов в течение рабочего дня.

Первый drive-in пункт для взятия проб на коронавирус откроется в Таллинне уже завтра, 20 марта, а в ближайшие дни и в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде, Кохтла-Ярве.

При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется из машины на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня, также результат будет доступен на портале www.digilugu.ee.

Департамент здоровья отмечает, что после получения дигитального направления необходимо дождать звонка из Центра тестирования, без предварительных договоренностей пробы не берут.

При появлении таких симптомов, как кашель и высокая температура, нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220 и следовать полученным рекомендациям. С вопросами о коронавирусе можно круглосуточно обращаться по бесплатному инфономеру центра тревоги 1247. При ухудшении состояния здоровья (затрудненном дыхании или нехватке воздуха) нужно звонить по номеру вызова экстренной помощи 112.