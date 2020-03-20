Рейнсалу: граждане стран ЕС должны вернуться домой даже через закрытые границы

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что авторы письма призывают страны-члены ЕС должны настаивать на том, что в условиях закрытых границ граждане стран ЕС, находящиеся сейчас в других странах, обязательно вернулись бы к себе на родину. Для этого странам ЕС следует совместно искать общие решения и тесно сотрудничать друг с другом.

Министры иностранных дел стран Балтии и Германии призывают к совместным действиям во имя того, чтобы: сформировать транзитные коридоры для передвижения граждан ЕС через перекрытые границы к себе домой; обеспечить свободное перемещение товаров и услуг между странами ЕС; совместно организовать накопление достаточных запасов лекарств и медицинской техники для борьбы с пандемией.

Министры иностранных дел предложили своим коллегам обсудить узловые проблемы борьбы с коронавирусом на следующем заседании совета ЕС по иностранным делам, который состоится 23 марта в режиме видеоконференции.