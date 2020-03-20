Галерея и видео: спасительный паром добрался до Риги

В рижском порту пассажиров встречали люди в белых защитных костюмах, которые с фонариками проверяли автомобили. Также у прибывших брали подпись, что они не отправятся гулять по городу, а поедут прямиком домой.

Также в порту были установлены оранжевые палатки для тех, чье состояние здоровья вызывало подозрение. В палатку можно было пройти добровольно. Проверку прошло около дюжины человек.

Затем прибывшие на пароме транспортные средства разбили на три колонны: в первой были автомобили с эстонскими номерами, во второй с латышскими, а в третьей с литовскими. Колонна с эстонскими автомобилями направилась в сторону Икла.

Ранее появилась информация, что в связи введенными ограничениями украинцев на борт не пустят, но в действительности билеты на паром продавали всем желающим. Больше всего было литовцев — 180 человек, эстонцев 90 человек, свыше восьми латышей. Также на паром сели русские, казахи и люди прочих национальностей. Капитан Пеэтер Аллас также слышал про введение ограничений, но у него вопросов не возникло: «Кто-то говорил, что мы не знаем, есть ли у людей вид на жительство и все такое, но мы брали на борт всех. Помогать надо всем. Вне зависимости от национальности». Билет стоил 100 евро, а для путешествующего на машине уже 190.

Напомним, что во вторник стало известно, что эстонский паром Romantika выполнит спецрейс в Германию, чтобы доставить на родину оказавшихся в ловушке на немецко-польской границе туристов из Эстонии и Латвии.