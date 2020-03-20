У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19. У россиянина выявлены легкие симптомы заболевания, сейчас он находится в изоляции. Отмечается, что в данный момент в клубе проводятся тесты игроков и есть большая вероятность, что другие хоккеисты «Оттавы» также заболели.

Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. В нынешнем сезоне Зайцев провел за «Оттаву» 58 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.