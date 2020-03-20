Финляндия все-таки запретит с 22 марта маятниковую миграцию из Эстонии

Финляндия с воскресенья запретит перемещения между Эстонией и Финляндией лиц, постоянно проживающих в Эстонии, но работающих в Финляндии (т.н. маятниковую миграцию), пишет Rus.ERR.
Решение, принятое в ночь на пятницу кризисной комиссии финского правительства, касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, на рабочее место находится в Финляндии и вступит в силу 22 марта в 00:00.
Это значит, что трудовым мигрантам придется выбрать - остаться в Финляндии, чтобы продолжать работу, или вернуться на неопределенное время в Эстонию.
Выехать из Финляндии они смогут беспрепятственно, но при этом нужно учитывать, что с 22 марта жители Эстонии не смогут въехать в Финляндию даже при наличии заключенного с финским работодателем трудового договора, а граждане Эстонии, постоянное место жительство которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать в Финляндию и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней в домашнем карантине.
Первоначально Финляндия была намерена запретить такую миграцию, но на этой неделе решение было пересмотрено и сообщалось, что маятниковую миграцию все-таки разрешат с определенными ограничениями, однако теперь кризисная комиссия финского правительства все-таки решила ее полностью запретить.
Как сообщил BNS министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу, финские власти все-таки решили запретить маятниковую миграцию из Эстонии.
«Ночью я общался с министром иностранных дел Финляндию По его словам, основанием для данного решение стала рекомендация Министерства здравоохранения. Я предложил оставить исключение в силе, сославшись на то, что подобный принцип сейчас действует для людей, прибывающих в Эстонию и Финляндию из третьих стран», - отметил он.
«Мы договорились, что утром премьер-министры обсудят как вопрос маятниковой миграции, так и единой зоны карантина. Нужно учитывать, что данное ограничение будет действовать в полном объеме. Это значит, что работающим в Финляндии эстонцам необходимо в ближайшие дни определиться, где они останутся. Отправиться ли им в Финляндию и находиться там до отмены ограничений или остаться в Эстонии без возможности попасть в Финляндию до отмены запрета на въезд», - сказал он, а также добавил, что ездящим из Эстонии в Финляндию по работе необходимо срочно определиться, в какой стране они останутся.