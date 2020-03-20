Цены на нефть начали расти

На лондонской бирже основные сорта нефти утром 20 марта начали торговаться с повышением. Это происходит несмотря на негативный настрой аналитиков, которые прогнозируют в будущем новый ценовой обвал, пишет РБК.
На лондонской бирже ICE начался рост нефтяных котировок. Стоимость майских фьючерсов на баррель нефти Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель.
Цена на WTI подросла еще сильнее, на 5,25%, до $27,3 за баррель.
Обвал цен на нефть произошел в начале марте в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса. Эксперты характеризуют происходящее как ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией.
По данным WSJ, в ценовую войну планируют вмешаться Соединенные Штаты, намеренные стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, наносящую урон добыче сланцевой нефти. Воздействовать на Россию Вашингтон может с помощь новых санкций, на Эр-Рияд — дипломатическими мерами, пишет газета.
Сделка ОПЕК+ подразумевала ограничение добычи нефти крупнейшими игроками ради поддержания цен на сырье. После повышения добычи в ряде стран ОПЕК, ограничение производства начали обсуждать нефтедобытчики в Соединенных Штатах. Как узнал WSJ, руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи впервые с 1970-х годов.
Нефтяные трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют дальнейшее падение стоимости нефти. По прогнозу большинства аналитиков, котировки упадут ниже $20 за баррель, а в худшем варианте — до $5.