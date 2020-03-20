На пост президента ЭОК претендуют Сыырумаа и Тынисте

Официальными кандидатами на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) стали действующий глава ЭОК Урмас Сыырумаа и вице-президент ЭОК Тыну Тынисте, передает Rus.Err.ee.
В числе кандидатов на должность вице-президента мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Ханно Певкур.
Всего кандидатов представили 95 из 125 членов ЭОК, передает официальный сайт организации.
Для выдвижения на пост кандидата необходимы голоса 15 членов ЭОК. Урмаса Сыырумаа представили на пост кандидата 75 членов ЭОК, Тыну Тынисте - 20.
На пост двух вице-президентов были выдвинуты 15 кандидатур, свое согласие дали 13 человек: Энн Пант, Эрих Тейгамяги, Эвен Тудеберг, Герд Кантер, Ханно Певкур, Яанус Крийск, Юри Тамм, Карол Кованен, Кристьян Порт, Лаури Луйк, Михаил Кылварт, Ремо Холсмер, Тоомас Тынизе.