Доктор не принял онкологического больного

«У папы обнаружили рак третьей стадии, операция прошла в середине февраля и в этот понедельник, 16 марта, доктор должен был принять решение о химиотерапии», - рассказала дочь онкологического больного.

Объявление чрезвычайного положения заставило мужчину понервничать: так будет прием или нет? «14 марта он получил сообщение на телефон, что его ждут на прием, в понедельник с восьми до десяти родители пытались дозвониться до кабинета доктора, отделения и регистратуры, но трубку никто не брал», - объяснила дочь.

Поскольку информации об отмене не поступило, пожилая пара поехала из Пыльвамаа в Тарту: «Регистратура отправила их к кабинету доктора. Долго сидели-ждали, были и другие ожидающие. Вдруг увидели врача, выходящим из кабинета, за ним следовала медсестра. Медсестра удивилась: „Интересно, вам что, не позвонили?“»

Специально приехавшего из Пыльвамаа онкологического больного отправили обратно домой, предложив новое время на 14 мая, то есть через два месяца.

Дочь отметила, что решение о химиотерапии отца так и так задерживалось: «После операции ему должны были позвонить из больницы и сообщить время приема, через неделю он позвонил сам и получил номерок на 16 марта». После вчерашнего обращения газеты, доктор сам позвонил пациенту: «Извинился, но все-таки велел приходить в мае. По поводу сообщений, приходящих от клиники, сказали им не верить». Она огорчена тем, что химиотерапия откладывается, поскольку разные врачи советовали торопиться: «У отца боли, есть метастазы в костях».

«Перенос активного онколечения из-за коронавируса, конечно, не обоснован и, насколько нам известно, до сих пор в Эстонии такая практика не применялась. Явно речь идет об ошибке, ситуацию должна решить клиника», - сказал руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар.

Руководитель клиники гематологии-онкологии Клиники ТУ Пеэтер Падрик заверил, что клиника не практикует перенос лечения онкобольных, за исключением случаев, когда перенос лечения или пауза в лечении не повлияют на прогноз течения болезни, или вообще желательны.

«Речь идет о пациенте, получающем активное лечение и, конечно, он должен прийти на прием в мае», - прокомментировал Падрик историю пациента из Пыльвамаа. «В ситуации, требующей реорганизации работы, мы не можем комментировать, почему описанная ситуация возникла. Мы приносим извинения, что в сложной и непонятной ситуации правильная и точная информация не дошла до пациента».