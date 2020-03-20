Врач не принял онкологического больного

«У папы обнаружили рак в третьей стадии, операция прошла в середине февраля, и в этот понедельник, 16 марта, врач должен был принять решение о химиотерапии», - рассказала дочь онкологического больного.

Объявление чрезвычайного положения заставило пациента понервничать: так будет прием или нет? «14 марта он получил сообщение на телефон, что его ждут на прием, в понедельник с восьми до десяти родители пытались дозвониться в кабинет врача, в отделение и регистратуру, но трубку никто не брал», - объяснила дочь.

Поскольку информации об отмене не поступило, пожилая пара поехала из Пыльвамаа в Тарту: «В регистратуре их направили к кабинету доктора. Долго сидели и ждали, были и другие ожидающие. Вдруг увидели врача, выходящим из кабинета, за ним следовала медсестра. Медсестра удивилась: „Интересно, вам что, не позвонили?“»

Специально приехавшего из Пыльвамаа онкологического больного отправили обратно домой, назначив ему новое время для визита на 14 мая, то есть через два месяца.

Дочь отметила, что решение о химиотерапии отца уже задерживалось: «После операции ему должны были позвонить из больницы и сообщить время приема, через неделю он позвонил сам и получил номерок на 16 марта». После вчерашнего обращения газеты, врач сам позвонил пациенту: «Извинился, но все-таки велел приходить в мае. А сообщениям, приходящих из клиники, сказал не верить». Она расстроена тем, что химиотерапия откладывается, поскольку разные врачи советовали торопиться: «У отца боли, есть метастазы в костях».

«Перенос активного онколечения из-за коронавируса, конечно, не обоснован и, насколько нам известно, до сих пор в Эстонии такая практика не применялась. Явно речь идет об ошибке, ситуацию должна разрешить клиника», - сказал руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар.

Руководитель клиники гематологии-онкологии Клиники ТУ Пеэтер Падрик заверил, что клиника не практикует перенос лечения онкобольных, за исключением тех случаев, когда перенос лечения или перерыв в лечении не повлияют на прогноз течения болезни или вообще желательны.

«Речь идет о пациенте, получающем активное лечение и, конечно, он должен прийти на прием в мае, - прокомментировал Падрик историю пациента из Пыльвамаа. - В ситуации, требующей реорганизации работы, мы не можем комментировать, почему описанная ситуация возникла. Мы приносим извинения, что в сложной и непонятной ситуации правильная и точная информация не дошла до пациента».