Таллиннская центральная библиотека открыла еще две базы электронных книг

«Мы хотим внести свой посильный вклад в то, чтобы в это непростое время жители Эстонии могли получить больше положительных эмоций, - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. - Сейчас многие вынуждены сидеть дома, и это прекрасная возможность посвятить время чтению. Мы рады, что Таллиннская центральная библиотека сделала такой шаг навстречу читателям. То, насколько людям не хватает в это время чтения, и как востребованы электронные книги, доказали первые сутки после открытия доступа к базе ELLU, когда в прокат взяли более 3000 электронных книг. Сейчас открылись еще две базы - уже иностранной литературы, где книги и периодика преимущественно на английском и русском языках».

Теперь у всех читателей Таллиннской центральной библиотеки есть возможность бесплатно пользоваться электронными библиотеками иностранной литературы OverDrive и RBdigital.

Электронная библиотека OverDrive (keskraamatukogu.overdrive.com/) содержит книги как на английском, так и русском языках, а также аудиокниги. Книги можно читать или слушать не только в компьютере, но и с помощью смартфонов – напрямую c компьютера, или скачав приложение для чтения; также можно загрузить их в ридер.

В электронной библиотеке RBdigital (tallinn.rbdigitalglobal.com/) преимущественно содержится периодика на английском и русском языках. В ассортименте - журналы по рукоделию и дизайну домашнего интерьера, фотографии, технике и т.п. Необходимые статьи можно распечатывать. Количество скачиваемых за один раз журналов и срок их хранения на счету читателя не ограничены. Электронную периодику можно читать как напрямую с компьютера, скачав специальное приложение, так и загрузив в устройство программу для чтения.

Чтобы начать пользоваться электронной библиотекой, сначала необходимо зарегистрироваться.

Для регистрации требуется эстонский личный код и удостоверяющий личность документ. Для цифровой подписи также необходимо наличие действующих сертификатов ID-карты или мобильного ID. В качестве признака пользователя при входе в электронные библиотеки ELLU и OverDrive используется личный код и пароль от базы Minu ESTER. Для использования электронной библиотеки RBdigital также нужно создать счет на базе личного кода.

Больше информации об электронной библиотеке вы найдете на домашней странице Таллиннской центральной библиотеки, а в блоге Таллиннской центральной библиотеки можно ознакомиться и с отзывами о разных книгах.