Пт, 20.03.2020
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Думали, у него Covid-19: из-за неадекватного посетителя закрыли магазин Maxima

ФОТО: Очевидец TVNET

В магазине Maxima на улице Дзелзавас, 6а в Риге случился настоящий переполох - возникли подозрения, что в торговом зале находится больной Covid-19. Магазин в срочном порядке закрыли, пишет Rus.TVNET.

Как рассказала агентству LETA представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, поведение одного из посетителей заставило сотрудников магазина заподозрить у него возможное заболевание Covid-19. Оперативно было принято решение закрыть магазин. 

На место происшествия прибыли сотрудники Неотложной медицинской помощи, которые, проверив состояние человека, констатировали, что у него нет симптомов коронавируса, однако медики приняли решение его госпитализировать для более тщательной проверки. 

По словам очевидцев, этот человек в магазине вел себя неадекватно. 

Несмотря на то, что болезнь, после предварительного осмотра, не подтвердилась, Maxima Latvija решили провести дезинфекцию магазина и поэтому вечером он не работал. 

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