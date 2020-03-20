МОК обдумывает разные сценарии графика проведения ОИ-2020, представитель Олимпийского комитета Японии призвала отложить Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает разные варианты развития событий относительно графика проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, но с оптимизмом смотрит на проведение мероприятия в запланированные сроки, несмотря на пандемию коронавируса, заявил глава организации Томас Бах.
В пятницу в Японии началась эстафета олимпийского огня. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.
"Мы не знаем, какой будет ситуация (к моменту начала Игр). Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий, но что отличает нас сейчас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырех с половиной месяцах от Игр. Они даже еще более оптимистичны, чем мы, потому что они отложили свои соревнования до апреля или конца мая. Мы же говорим про конец июля", – сказал Бах в интервью New York Times.
Член исполнительного комитета Олимпийского комитета Японии бронзовый призер Игр-1988 в Сеуле в дзюдо Каори Ямагути призвала отложить проведение Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.
"Игры следует отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не могут хорошо подготовиться, - заявила Ямагути, которую цитирует АФП, в интервью газете Nikkei. – Попросив атлетов тренироваться в этих условиях, МОК обрекает себя на критику за то, что не ставит спортсменов на первое место".