МОК обдумывает разные сценарии графика проведения ОИ-2020, представитель Олимпийского комитета Японии призвала отложить Олимпиаду

"Мы не знаем, какой будет ситуация (к моменту начала Игр). Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий, но что отличает нас сейчас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырех с половиной месяцах от Игр. Они даже еще более оптимистичны, чем мы, потому что они отложили свои соревнования до апреля или конца мая. Мы же говорим про конец июля", – сказал Бах в интервью New York Times.