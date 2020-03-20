А вы все делаете правильно? Коронавирус в Эстонии внес изменения в сортировку отходов

Министерство окружающей среды опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы о том, как правильно обращаться с отходами во время объявленного в стране чрезвычайного положения. Очень важно минимизировать распространение вируса через отходы.
«Многие жители Эстонии находятся дома на данный момент уже несколько дней и наверняка многие заметили скачкообразный рост бытовых отходов, - говорит вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма. - Крайне важно понять, что в случае диагностированного заражения коронавирусом или подозрения необходимо собирать отходы заболевшего человека отдельно от остальных отходов».
Хейнма отметил, что в случае заболевания очень важно здоровье как заболевшего, так и других людей. Поэтому в отличие от обычных правил по сортировке бытового мусора необходимо собирать все отходы, побывавшие в непосредственном контакте с заболевшим, в отдельный мешок, надежно его завязать и поместить в контейнер с другими бытовыми отходами.
«Назовем эти отходы корона-отходами, которые необходимо считать инфекционными, то есть опасными отходами. Это означает, что нельзя допускать их смешивания с обычным бытовым мусором. Если заболевание не было диагностировано и отсутствует подозрение на наличие его, то обращение с отходами в быту осуществляется в соответствии с обычными правилами. В обязательном порядке необходимо отдельно собирать биоразлагающиеся отходы», - сказал Хейнма.
Наиболее часто задаваемые вопросы по теме обращения с отходами в период эпидемии коронавирус вместе с ответами на них опубликованы на домашней странице Министерства окружающей среды.
Если у меня диагностировано заражение коронавирусом или есть подозрение на него, куда мне надо выкидывать так называемые корона-отходы (марлевые маски, перчатки, бумажные носовые платки и т.п.)?
Если вы заболели или есть подозрение на наличие заболевания, то надо собирать свои отходы в отдельные пластиковые мешки, надежно завязывать их и выкидывать в мусорные контейнеры для обычных смешанных, то есть не подлежащих сортировке бытовых отходов. Поскольку большая часть отходов во время образования находится в непосредственном контакте с заболевшим человеком, то их следует рассматривать как инфекционные. Поэтому важно, чтобы отходы с потенциальным вирусным заражением не сортировались отдельно, по видам, a собирались все в один мешок!
Флаконы из-под дезинфицирующих жидкостей относятся к упаковке, в контейнер для каких отходов их помещать?
Обычные отходы в виде упаковки, бумажные, картонные и другие отходы должны по-прежнему собираться раздельно, но рекомендуем по возможности относить их в соответствующие мусорные контейнеры только после полного выздоровления. Если все же возникнет необходимость сделать это раньше, то не выбрасывайте потенциально инфекционные отходы в контейнеры для бумажных, биоразлагающихся (компостируемых) отходов или отходов в виде упаковки. Их место - в контейнере для смешанных бытовых отходов, куда их можно выбрасывать в отдельном, надежно завязанном и неповрежденном пластиковом пакете. Если вы не уверены, что ваши отходы могут быть заражены коронавирусом, то лучше - для надежности – считать их инфекционными, а значит опасными и собирать в отдельный мешок для мусора.
Как мне выносить мусор, если я нахожусь на карантине?
Жителям частных домов, находящимся на карантине, несложно выполнить требования по сортировке отходов во время чрезвычайного положения, да и мусорные контейнеры находятся на территории частных владений, то есть достаточно обособленно. В многоквартирных домах все сложнее, и, конечно, было бы лучше во время карантина по возможности не выходить лишний раз на улицу. Однако, если мусор, его количество, образующееся дома, вызывает ощутимую проблему, то надо позвать кого-нибудь на помощь, кто мог бы вместо вас отнести отходы в мусорные контейнеры. Это означает, что необходимо предварительно собрать все инфекционные отходы в пластиковый мешок, надежно его завязать и выставить его за дверь квартиры, используя при этом одноразовые перчатки. Выносить этот мешок в контейнер следует так же в одноразовых перчатках (то есть с использованием средств индивидуальной защиты).
Следует ли собирать отходы раздельно в случае, если я здоров, нет риска заражения нет, и я сижу, как все, в изоляции?
В этом случае все идет как обычно, и вы можете продолжать собирать отходы раздельно, по видам. Напоминаем, что использованные бумажные салфетки и полотенца не относятся к контейнеру для макулатуры. В обычных условиях салфетки, включая одноразовые носовые платки и бумагу, используемую в быту (например, для выпечки) рекомендуется утилизировать как биологические отходы, то есть помещать в контейнер для биоразлагающихся отходов.
- Пустые флаконы из-под дезинфицирующих средств являются упаковками и должны быть выброшены в контейнеры для упаковки.
- Одноразовые резиновые перчатки, например, используемые при покупках в магазинах и т.п., следует выкидывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов, предпочтительно в завязанном пластиковом мешке для мусора.
- Во время эпидемии коронавируса чрезвычайно важно часто мыть руки теплой водой с мылом или дезинфицировать подходящим средством. Кроме того, мы подчеркиваем, что это должно быть сделано и после того, как вы вынесли мусор.
Как следует собирать отходы в больницах, в медицинских учреждениях?
- Перчатки, маски и другие средства индивидуальной защиты должны рассматриваться как инфекционные (опасные) отходы и должны быть утилизированы в соответствии с правилами медицинского учреждения.
- В 2019 году Эстонская ассоциация предприятий по управлению отходами / Центр компетенций EJKL опубликовал руководство по обращению с отходами, образующимися в системе здравоохранения, включая обращение с инфекционными отходами.
Можно ли передавать отходы специализированному предприятию во время чрезвычайного положения и как это делать?
- Во-первых, пожалуйста, убедитесь, что места сбора отходов, в том числе и специализированных отходов, например, станции сбора отходов, вообще открыты. На сегодняшний день большинство из них временно закрыли свои двери, и прием отходов не осуществляется. Кроме того, в настоящее время рекомендуется оставаться дома и избегать контакты с другими людьми.
- Тем не менее, если возникла кричащая необходимость сдать отходы и станция сбора отходов открыта, то убедитесь, что идентификация лица, сдающего отходы, максимально бесконтактна, соблюдайте дистанцию при общении. Идентификационная карта (далее ID-карта) может использоваться для идентификации человека только в том случае, если можно избежать непосредственного контакта во время передачи отходов (например, клиент сам может вставить ID-карту в считывающее устройство). В противном случае человека можно идентифицировать, например, запросив его адрес.
- В период распространения вируса следует на станции сбора отходов избегать платежей наличными, должны быть разрешены платежи с помощью банковской карты.
Что необходимо знать, если станция по приему отходов в это сложное время открыта?
- Необходимо объяснить своим сотрудникам потенциальные риски и серьезно ужесточить гигиенические требования.
- Не трогайте и не перерабатывайте вручную переданные на станцию отходы, они могут быть инфекционными. Подождите, по крайней мере, 72 часа, прежде чем начнете их перерабатывать. Это необходимо для того, чтобы риск заражения миновал.
- На станции по приему-утилизации отходов рабочий процесс и рабочее пространство должны быть организованы таким образом, чтобы между людьми, стоящими в очереди, было обеспечено достаточное для безопасности расстояние и т.д.
- На станции приему-утилизации необходимо регулярно использовать дезинфицирующие средства для очистки считывающего устройства ID-карты, банковского терминала для оплаты и других интенсивно используемых поверхностей (дверных ручек и кнопок и т. д.).
- Если станция по приему-утилизации отходов на территории местного органа власти (местного самоуправления) закрыта, местное самоуправление должно предоставить общественности информацию об этом. Жители могут захотеть использовать свое свободное время для уборки территории и приведения в порядок своего домашнего хозяйства, и местное самоуправление должно предоставить жителям информацию о том, следует ли и когда можно обращаться на станцию по приему-переработке отходов.
- Гражданам также следует рекомендовать воздерживаться от использования открытых станций по приему-утилизации отходов до тех пор, пока распространение вируса не будет находиться под контролем. Это повысит безопасность как жителей, так и работников станции.
- При работе на станции по приему-утилизации отходов или пункте сбора отходов крайне важно как можно чаще мыть руки теплой водой с мылом или дезинфицировать подходящим средством.
Какие требования операторов к обработке отходов во время чрезвычайного положения?
- Еще раз - работодатель должен убедиться, что его сотрудники осведомлены о потенциальных опасностях и знакомлены с инструкциями по чрезвычайным ситуациям. Действуют все обычные юридические и экологические требования, включая требования безопасности при обращении с отходами.
- Смешанные бытовые отходы, которые могут содержать инфекционные отходы, не должны перед сжиганием или складированием обрабатываться вручную. Обработка может быть только автоматической, то есть люди не должны контактировать с отходами.
- Следует регулярно проводить дезинфекцию интенсивно используемых поверхностей, таких, например, как дверные ручки и кнопки, приборы, оборудование и т. д.
- Работники станции должны иметь возможность как можно чаще мыть руки теплой водой с мылом или использовать дезинфицирующие средства.