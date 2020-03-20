А вы все делаете правильно? Коронавирус в Эстонии внес изменения в сортировку отходов

«Многие жители Эстонии находятся дома на данный момент уже несколько дней и наверняка многие заметили скачкообразный рост бытовых отходов, - говорит вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма. - Крайне важно понять, что в случае диагностированного заражения коронавирусом или подозрения необходимо собирать отходы заболевшего человека отдельно от остальных отходов».

Хейнма отметил, что в случае заболевания очень важно здоровье как заболевшего, так и других людей. Поэтому в отличие от обычных правил по сортировке бытового мусора необходимо собирать все отходы, побывавшие в непосредственном контакте с заболевшим, в отдельный мешок, надежно его завязать и поместить в контейнер с другими бытовыми отходами.

«Назовем эти отходы корона-отходами, которые необходимо считать инфекционными, то есть опасными отходами. Это означает, что нельзя допускать их смешивания с обычным бытовым мусором. Если заболевание не было диагностировано и отсутствует подозрение на наличие его, то обращение с отходами в быту осуществляется в соответствии с обычными правилами. В обязательном порядке необходимо отдельно собирать биоразлагающиеся отходы», - сказал Хейнма.

Наиболее часто задаваемые вопросы по теме обращения с отходами в период эпидемии коронавирус вместе с ответами на них опубликованы на домашней странице Министерства окружающей среды.

Если у меня диагностировано заражение коронавирусом или есть подозрение на него, куда мне надо выкидывать так называемые корона-отходы (марлевые маски, перчатки, бумажные носовые платки и т.п.)?

Если вы заболели или есть подозрение на наличие заболевания, то надо собирать свои отходы в отдельные пластиковые мешки, надежно завязывать их и выкидывать в мусорные контейнеры для обычных смешанных, то есть не подлежащих сортировке бытовых отходов. Поскольку большая часть отходов во время образования находится в непосредственном контакте с заболевшим человеком, то их следует рассматривать как инфекционные. Поэтому важно, чтобы отходы с потенциальным вирусным заражением не сортировались отдельно, по видам, a собирались все в один мешок!

Флаконы из-под дезинфицирующих жидкостей относятся к упаковке, в контейнер для каких отходов их помещать?

Обычные отходы в виде упаковки, бумажные, картонные и другие отходы должны по-прежнему собираться раздельно, но рекомендуем по возможности относить их в соответствующие мусорные контейнеры только после полного выздоровления. Если все же возникнет необходимость сделать это раньше, то не выбрасывайте потенциально инфекционные отходы в контейнеры для бумажных, биоразлагающихся (компостируемых) отходов или отходов в виде упаковки. Их место - в контейнере для смешанных бытовых отходов, куда их можно выбрасывать в отдельном, надежно завязанном и неповрежденном пластиковом пакете. Если вы не уверены, что ваши отходы могут быть заражены коронавирусом, то лучше - для надежности – считать их инфекционными, а значит опасными и собирать в отдельный мешок для мусора.