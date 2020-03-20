Смотрите, как изменился индекс цен на жилье по данным статистики

Наибольший рост цен на квартиры был в трех регионах: в Таллинне он составил 7,4%, в окрестностях Таллинна, а также в Тарту и Пярну - 6,4% и в остальных населенных пунктах Эстонии - 4,9%.

В четвертом квартале прошлого года изменение индекса цен на жилье составило 2,9% по сравнению с третьим кварталом, при этом цены на квартиры выросли на 3,3%, а цены на частные дома - на 1,9%.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года изменение индекса цен на жилье составило 8,2%, цены на квартиры выросли на 9,2%, а цены на дома - на 5,8%.

ФОТО: Департамент статистики

Индекс цен на жилье показывает изменение цены квадратного метра объектов недвижимости по данным заключенных сделок купли-продажи. Рассчитывается по данным продаж квартир и частных домов.

Индекс цен на жилье, в котором живут сами собственники, вырос в прошлом году на 5,4% по сравнению со средним значением 2018 года.

Изменение индекса цен в четвертом квартале 2019 года составило 1,6% по сравнению с третьим кварталом и 7,1% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Индекс цен на жилье, которым пользуются сами собственники, описывает изменение цен на покупку жилья и другие расходы домохозяйства как покупателя и пользователя жилья. Частями индекса являются приобретения жилья и другие услуги, связанные с приобретением жилья, его ремонтом и страхованием.

Годовой индекс рассчитывается как среднее число индексов четырех кварталов.