"Чтобы уберечь от усталости": численность персонала бригад скорой помощи сократят

По словам представителя отдела развития здравоохранения Министерства социальных дел Рагнара Вайкнеметса, сокращение численности персонала бригад скорой помощи необходимо, чтобы уберечь персонал от усталости, так как объем работы из-за увеличения проводимых тестов на коронавирус существенно увеличился, пишет Rus.ERR.

Вайкнеметс отметил, что бригада из двух человек способна качественно выполнять свою работу, как и бригада из трех человек.

Главный специалист департамента здоровья Калев Пахла подчеркнул, что люди с легкими симптомами вирусной инфекции не должны вызывать скорую помощь, так как для таких случаев есть круглосуточный телефон семейных врачей 1220.