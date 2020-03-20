Департамент предупреждает: если услышали эту фразу по телефону — бросайте трубку

Звонок поступает с иностранного номера и звонящий говорит, что он представитель надежной и всемирно известной компании. После этого звонящий начинает задавать вопросы по поводу компьютера, предлогом для этого служит нынешняя ситуация, когда многие работают дома и очень важно, чтобы компьютер был защищен. После получения ответов на вопросы звонящий хочет получить доступ к компьютеру, чтобы проверить, достаточно ли он защищен. Отказ человека нисколько не смутит звонящего и он будет настаивать и не прервет разговор.

«В случае подобных звонков, рекомендуем сразу обрывать связь и добавлять этот номер в черный список. Ни в коем случае не давайте посторонним доступ к вашему компьютеру», - отмечает руководитель CERT-EE Тыну Таммер.

Цель этих мошеннических звонков пока не известна. Возможно, они хотят установить вредоносную программу на компьютере, а потом требовать деньги, чтобы избавить жертву от нее. Или цель мошенников украсть данные аккаунтов и кредитных карт жертвы.