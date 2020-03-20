Департамент предупреждает: если услышали эту фразу по телефону — бросайте трубку

В отдел работы с киберинцидентами (CERT-EE) Департамента государственных инфосистем (RIA) поступили сообщения о телефонных звонках на английском языке: у людей интересуются о безопасности их компьютеров и хотят получить к ним доступ. Департамент призывает сразу прерывать подобные звонки.
Звонок поступает с иностранного номера и звонящий говорит, что он представитель надежной и всемирно известной компании. После этого звонящий начинает задавать вопросы по поводу компьютера, предлогом для этого служит нынешняя ситуация, когда многие работают дома и очень важно, чтобы компьютер был защищен. После получения ответов на вопросы звонящий хочет получить доступ к компьютеру, чтобы проверить, достаточно ли он защищен. Отказ человека нисколько не смутит звонящего и он будет настаивать и не прервет разговор.
«В случае подобных звонков, рекомендуем сразу обрывать связь и добавлять этот номер в черный список. Ни в коем случае не давайте посторонним доступ к вашему компьютеру», - отмечает руководитель CERT-EE Тыну Таммер.
Цель этих мошеннических звонков пока не известна. Возможно, они хотят установить вредоносную программу на компьютере, а потом требовать деньги, чтобы избавить жертву от нее. Или цель мошенников украсть данные аккаунтов и кредитных карт жертвы.
Если вы получили подобный звонок, не прервали его и дали доступ к своему компьютеру мошенникам, следует немедленно обратиться к опытному ИТ-специалисту и сообщить об этом инциденте в CERT-EE (cert@cert.ee). Сразу смените пароли, которые могут оказаться в недобросовестных руках. Если есть подозрение, что мошенник сделал перевод с вашего банковского счета, свяжитесь с банком. Также отключите компьютер от интернета и проверьте его на наличие вирусов с помощью антивирусника.