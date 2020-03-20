Юри Ратас назвал одно из условий для отмены чрезвычайного положения

По словам Ратаса, при правительственной спецкомиссии по борьбе с коронавирусом была сформирована рабочая группа из вирусологов и ученых: "Что этот вирус будет означать для Эстонии, как долго продлится эпидемия, окончательный отчет мы получим в начале следующей недели".

Премьер отметил, что первым показанием к завершению объявленного до 1 мая режима чрезвычайного положения станет снижение числа заболевших коронавирусом: "Когда мы увидим, что число зараженных и тенденция роста заболеваний начнут спадать, это будет первым сигналом улучшения ситуации. Только после этого мы сможем перейти к очень сильным экономическим мерам и пересмотру ограничений. Сейчас мы можем поддержать экономику при помощи пакета мер", – сказал премьер-министр.