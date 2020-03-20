В Эстонии коронавирус диагностирован у 283 человек

У большинства пациентов легкие симптомы, госпитализированы десять человек. На данный момент никто не нуждается в интенсивном лечении.

По словам руководителя отдела экстренной медицины Мартина Кадая, число проведенных анализов в сравнении с количеством заболевших и госпитализированных показывает, что в Эстонии вирус был обнаружен на ранней стадии распространения. Активное оповещение общества, быстрое обнаружение и консультирование людей с симптомами и контактировавших с ними выполняют свои задачи.

"Видим, что число новых подтвержденных случаев заболевания не растет изо дня в день быстрыми темпами, а остается стабильным уже всю неделю, - сказал Кадай. - Но в тот же период не снизилось число ежедневно проводимых лабораторных анализов". По его словам, это не значит, что угроза распространения вируса в Эстонии пропала.

"Каждый житель Эстонии должен строго следить за своим здоровьем - человек с симптомами заболевания должен, безусловно, оставаться дома и не заражать других", - сказал Кадай.

На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы. В день лаборатории способны проверить 500-600 проб.

Сегодня в Таллинне открывается первый drive-in пункт для взятия проб на коронавирус. В ближайшие дни они также откроются в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде, Кохтла-Ярве.

При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется из машины на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня, также результат будет доступен на портале www.digilugu.ee.

Департамент здоровья отмечает, что после получения дигитального направления необходимо дождать звонка из Центра тестирования, без предварительных договоренностей пробы не берут.