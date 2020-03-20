В Швейцарии из-за коронавируса увольняют футболистов

Президент «Сьона» Кристиан Константин пошел на радикальные меры в отношении игроков, не согласившихся с изменением условий договора из-за коронавируса.
По информации Blick, всем игрокам было предложено урезать зарплату до 12 350 швейцарских франков (около 11 723 евро).
Многие игроки хотели проконсультироваться с юристами, прежде чем принять подобное решение, и отказались от предложения, некоторые не успели ответить в установленный срок.
В итоге футболистам пришли письма с уведомлением о расторжении трудового договора.
В «Сьоне» выступают такие футболисты, как Сейду Думбия, Александр Сонг, Жоан Джуру и Пайтим Касами.