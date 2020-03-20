Специалисты: водка от коронавируса не защитит и не вылечит

Коронавирус еще как следует не изучен, но специалисты уже определились со многими рекомендациями, которые помогут в профилактике и лечении, пишет Yle.
Профилактика
Нынче шутят, что коронавирус наконец-то приучил людей мыть руки, и в этой шутке содержится немалая доля правды.
"Вирус еще не до конца изучен, но, согласно официальным рекомендациям, наиболее эффективное средство дезинфекции рук - это мытье с мылом. Антисептик рассматривается как второстепенный, но достаточно эффективный способ", - говорит финский врач общей практики Мария Бутина.
Руки надо мыть часто - после посещения общественных мест, перед приемом пищи, после туалета, после того, как человек высморкался, покашлял и т.д.
Не везде, однако, имеется под рукой мыло с водой или антисептик. Главный врач медицинского центра MedFin Валерия Данссон напоминает, что вирус может попасть в организм через прикосновение к различным поверхностям.
"Лучше не трогать свое лицо, если вы не дома. Вирус, к примеру, может в течение нескольких часов находится на кнопке лифта, и если вы нажали эту кнопку и потом дотронулись до своей щеки, а потом еще и коснулись губ, это приведет к попаданию в организм инфекции", - уточняет она.
От частого мытья кожа рук может стать сухой, поэтому эксперты советуют протирать руки увлажняющими средствами. С мылом сегодня проблем нет, а вот антисептики буквально смели с полок магазинов. А можно ли протирать руки спиртом или водкой?
"Можно, - считает Валерия Данссон, - а вот полоскание рта водкой или прием ее внутрь никакого влияния на вирус не окажут".
"Более того, - добавляет Мария Бутина, - употребление алкоголя снижает иммунитет, ввиду чего во время эпидемии я бы рекомендовала его полностью исключить, так же как и курение".
Симптомы
В ситуации, когда кругом сплошные новости о коронавирусе, человек может принять за коронавирус любой насморк или легкий кашель. Можно ли самостоятельно определить, что заразился коронавирусом?
"В принципе, симптомы очень похожи на простуду. Единственный, самый главный и опасный симптом, характерный именно для коронавируса - это одышка. Другие вирусы одышку не вызывают. Поэтому, если у вас одышка и температура, нужно срочно обращаться к врачу", - подчеркивает Валерия Данссон.
"Также сухой непродуктивный кашель, температура, диарея. Симптомы зачастую могут быть стертыми, в связи с чем при любых симптомах респираторной инфекции следует оставаться дома", - говорит Мария Бутина.
Лечение
Лекарство от нового коронавируса находится только в стадии разработки, но это вовсе не означает того, что лечится от болезни бессмысленно.
"Необходим отдых, достаточное потребление жидкости, и, при необходимости, парацетамол в качестве обезболивающего и жаропонижающего. Можно позвонить, именно позвонить, а не прийти лично в поликлинику", - подчеркивает Мария Бутина.
Валерия Данссон, в свою очередь, советует отказаться от препаратов с сомнительной репутацией.
"Лечение не сильно отличается от того, как лечат ОРЗ. Можно пользоваться так называемыми «бабушкиными средствами». В России, правда, нередко используют иммуномодуляторы, эффективность которых не доказана. О них имеется очень противоречивая информация. Также лучше не употреблять антибиотики, что называется, для верности. Они только снижают иммунитет".
Карантин
Сегодня уже на государственном уровне людей призывают не собираться большими группами. Людей даже со слабыми с признаками простуды просят оставаться дома.
"Если вы инфицированы, особенно следует исключить контакты с больными гипертонией, диабетом, раком и легочными заболеваниями. Что касается пожилых людей, то с ними придется исключить или снизить личное общение даже здоровым людям, так как может быть бессимптомное носительство, особенно у детей. Хорошо иметь медицинскую маску, а вот самодельная маска из марли не поможет. Лучше держать дистанцию и, опять-таки, надо чаще мыть руки", - напоминает Валерия Данссон.
"Домашний режим очень важен. Это, согласно официальным рекомендациям, по-прежнему основной способ сдерживания распространения инфекции", - соглашается Мария Бутина.
Отношение к вирусу
Не секрет, что к коронавирусу люди относятся по-разному, это, по сугубо личному мнению Валерии Данссон, заметно, если сравнивать финнов и русскоязычных.
"Финны понимают устройство местного здравоохранения. Они согласны с тем, что при дефиците тестов или возможной нехватке мест в реанимации более здоровые и молодые должны лечиться дома и не перегружать здравоохранение. Наши соотечественники привыкли, что в России при ОРЗ делают много анализов и часто назначают лекарства. Поэтому здесь они считают, что им не уделяют достаточного внимания и о них не заботятся. Но сейчас главное помнить, что дело не только в ресурсах. Проблема в том, что при посещении врача возрастает риск заражения. От того, знаем ли мы, что болеем легкой формой коронавируса или тяжелой формой обычного ОРЗ, мы быстрее выздоравливать не будем".
"Я, честно говоря, большой разницы между русскими и финнами не заметила, - говорит Мария Бутина. - Единственное, что некоторые относятся к вирусу очень серьезно, а другие посмеиваются, хотя уже более нервно. Радует, что пока не сталкивалась с пациентами, которые не верят в существование вируса".