Специалисты: водка от коронавируса не защитит и не вылечит

Профилактика

Нынче шутят, что коронавирус наконец-то приучил людей мыть руки, и в этой шутке содержится немалая доля правды.

"Вирус еще не до конца изучен, но, согласно официальным рекомендациям, наиболее эффективное средство дезинфекции рук - это мытье с мылом. Антисептик рассматривается как второстепенный, но достаточно эффективный способ", - говорит финский врач общей практики Мария Бутина.

Руки надо мыть часто - после посещения общественных мест, перед приемом пищи, после туалета, после того, как человек высморкался, покашлял и т.д.

Не везде, однако, имеется под рукой мыло с водой или антисептик. Главный врач медицинского центра MedFin Валерия Данссон напоминает, что вирус может попасть в организм через прикосновение к различным поверхностям.

"Лучше не трогать свое лицо, если вы не дома. Вирус, к примеру, может в течение нескольких часов находится на кнопке лифта, и если вы нажали эту кнопку и потом дотронулись до своей щеки, а потом еще и коснулись губ, это приведет к попаданию в организм инфекции", - уточняет она.

От частого мытья кожа рук может стать сухой, поэтому эксперты советуют протирать руки увлажняющими средствами. С мылом сегодня проблем нет, а вот антисептики буквально смели с полок магазинов. А можно ли протирать руки спиртом или водкой?

"Можно, - считает Валерия Данссон, - а вот полоскание рта водкой или прием ее внутрь никакого влияния на вирус не окажут".

"Более того, - добавляет Мария Бутина, - употребление алкоголя снижает иммунитет, ввиду чего во время эпидемии я бы рекомендовала его полностью исключить, так же как и курение".

Симптомы

В ситуации, когда кругом сплошные новости о коронавирусе, человек может принять за коронавирус любой насморк или легкий кашель. Можно ли самостоятельно определить, что заразился коронавирусом?

"В принципе, симптомы очень похожи на простуду. Единственный, самый главный и опасный симптом, характерный именно для коронавируса - это одышка. Другие вирусы одышку не вызывают. Поэтому, если у вас одышка и температура, нужно срочно обращаться к врачу", - подчеркивает Валерия Данссон.

"Также сухой непродуктивный кашель, температура, диарея. Симптомы зачастую могут быть стертыми, в связи с чем при любых симптомах респираторной инфекции следует оставаться дома", - говорит Мария Бутина.

Лечение

Лекарство от нового коронавируса находится только в стадии разработки, но это вовсе не означает того, что лечится от болезни бессмысленно.

"Необходим отдых, достаточное потребление жидкости, и, при необходимости, парацетамол в качестве обезболивающего и жаропонижающего. Можно позвонить, именно позвонить, а не прийти лично в поликлинику", - подчеркивает Мария Бутина.

Валерия Данссон, в свою очередь, советует отказаться от препаратов с сомнительной репутацией.