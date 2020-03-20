Отсутствие защитных масок вывело на рынок сомнительные альтернативные изделия

«Ни одна хлопчатобумажная ткань, шелк или кофейный фильтр не имеет размер ячеек 0,1 нанометр, - написал Ярвсоо. – Скорее они в 1000 раз больше, а чаще всего - в 100 000 раз больше. Для примера: диаметр самой тонкой иглы в моей швейной машинке примерно в миллион раз больше коронавируса».

Во вчерашнем доверительном разговоре с Postimees Ярвсоо сказал, что навряд ли хоть одна эстонская швейная мастерская сможет производить медицинские принадлежности так, как предусматривают государственные стандарты, хотя бы потому, что негде взять необходимый материал: «Одно дело, насколько самодельная маска сможет защитить от вируса, но человек еще должен через нее дышать». По оценке Ярвсоо, всенародные акции и призывы в критической ситуации иногда могут мешать, а не помогать.

Успокаивающее влияние

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. ФОТО: Konstantin Sednev

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отметил, что нужно понимать разницу между масками, предназначенными для медицинских работников, которые требуют специфических ткани и технологии изготовления, и масками широкого использования, целью которых не является не поймать вирус: они должны лишь защищать от разбрызгивания слюны больного.

Изготовление масок широкого использования из марли, бумаги или марли, по его словам, можно только приветствовать, поскольку эти маски все же лучше, чем полное отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты: «Тут есть и психологический компонент. Если человек в маске, страха и паники в обществе меньше».

Ученые-медики Кэмбриджского университета семь лет назад испытали пропускную способность разных материалов для вирусов в десять раз сильнее и в пять раз мельче, чем частицы COVID-19. Выяснилось, что материал хирургической маски задерживает 97 процентов крупных и 89 процентов мелких частиц, а, например, ткань хлопчатобумажной спортивной майки соответственно 69 и 51 процент. Кухонное полотенце удерживало соответственно 83 и 73 процента.

Вывод ученых звучал так: лучший результат дают самодельные маски, изготовленные из хлопчатобумажной ткани, которые могут задержать около половины частиц, сравнимых с частицами коронавируса, но при этом позволяют свободно дышать.

Профессор Лутсар, имеющая 40-летний опыт медицинской работы, вспомнила, что в свое время справлялись при помощи обычных марлевых масок: «Я не могу сказать, насколько они были эффективны, но было приказано носить - мы и носили. Но я и не очень восприимчива к вирусам».

Тем, кто не кашляет и не чихает, по словам Лутсар, не нужно сейчас носить маски на улице, особенно в ситуации, когда масок не хватает: «Медсестрам и кассирам маски нужны больше, чем тем, кто сидит дома». А тех, кто, воспользовавшись дефицитом, продает самодельные маски по пять и больше евро, Ярвсоо называет известным советским словом – спекулянт. Поскольку они не дают для своего товара никакой гарантии и не имеют ни одного сертификата об их эффективности.