Отсутствие защитных масок вывело на рынок сомнительные альтернативные изделия

Поскольку аптеки говорят, что защищающие от вируса маски давно закончились, их дефицит стал толчком как для швей, так и для интернет-торговцев. Однако возникает вопрос, есть ли толк от самодельных или заказанных за рубежом изделий в деле защиты здоровья, пишет Postimees.
Например, тартуские аптеки вчера заявили, что масок нет уже давно и неизвестно, когда они поступят. В расположенной в центре города аптеке Раатусе маски закончились еще в начале прошлого месяца, и, по имеющейся информации, раньше апреля их ждать не стоит. В конце января Postimees писал, что к тому времени маски были распроданы и в большинстве таллиннских аптек.
Отсутствие масок подняло цены на них в интернет-торговле в несколько раз. Вчера на аукционе сайта Osta.ee за коробку из десяти трехслойных масок просили 12 евро и 40 центов. В интернет-магазине Instashop за коробку с 50 масками платили 43-45 евро. Для сравнения: в аптеке Раатусе коробка с обычными масками в количестве 50 штук в последний раз продавалась за четыре евро.
«Отсутствие масок глобально, - признал руководитель по обучению Тартуской скорой помощи Андрас Лаугаметс. – Это же пандемия».
Для смягчения дефицита масок некоторые смекалистые люди начали шить их сами и призывают других последовать их примеру. Одной из первых с такой идеей выступила поэтесса Кристийна Эхин, подруга которой, дизайнер Марика Норме,т и шьет четырехслойные маски из хлопчатобумажной одежды. А швея с большим опытом работы из Курсессареской больницы Аннели Хансалу даже опубликовала целое обучающее видео, рассказав о том, как сделать маску для лица. Со вчерашнего дня производство масок с фильтром начало предприятие AS Eesti Vanglatööstus: за день заключенные могут изготовить 400 масок, которые направляются как работникам тюрем, так и заключенным.
Слишком большие дыры
Другое дело, насколько эффективны в защите от вируса самодельные маски. Профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар не очень оптимистична, поскольку купленный в магазине материал слишком рыхлый и крошечные вирусы запросто могут через него проникнуть. Если же использовать при изготовлении маски толстую и плотную ткань, через нее будет плохо проходить воздух и его количство будет недостаточным для дыхания.
Носить маски советуют, прежде всего, тем, кто болен и представляет угрозу для других. Если кто-то чихает или кашляет, – а именно кашель после температуры является вторым основным признаком коронасируса – маска поможет не разбрызгивать частички слюны. В противном случае распространяющаяся воздушно-капельным путем инфекция может приземлиться на лице находящегося рядом человека. В целом же для предотвращения распространения вируса советуют использовать маски с индексом фильтра N95 или выше.
И преподаватель Тартуской высшей школы здравоохранения и медсестра отделения химио- и лучевой терапии Клиники Тартуского университета Марит Кильяко сомневается, что любительская швейная мастерская сможет произвести правильные маски, поскольку для этого требуется специфический материал, которого в обычном магазине тканей не найти: «Не решусь посоветовать такое делать. Этот вирус настолько маленький, что не каждый материал его задержит».
После призыва к швеям начать производить маски для лица, в социальных сетях высказался модный дизайнер Алдо Ярвсоо, который сообщил, что он не участвует ни в одной кампании по пошиву масок. Он напомнил о школьном уроке, на котором говорилось, что величина вируса составляет 0,01-0,3 нанометра, а размер коронавируса предположительно 0,1 нанометра.
«Ни одна хлопчатобумажная ткань, шелк или кофейный фильтр не имеет размер ячеек 0,1 нанометр, - написал Ярвсоо. – Скорее они в 1000 раз больше, а чаще всего - в 100 000 раз больше. Для примера: диаметр самой тонкой иглы в моей швейной машинке примерно в миллион раз больше коронавируса».
Во вчерашнем доверительном разговоре с Postimees Ярвсоо сказал, что навряд ли хоть одна эстонская швейная мастерская сможет производить медицинские принадлежности так, как предусматривают государственные стандарты, хотя бы потому, что негде взять необходимый материал: «Одно дело, насколько самодельная маска сможет защитить от вируса, но человек еще должен через нее дышать». По оценке Ярвсоо, всенародные акции и призывы в критической ситуации иногда могут мешать, а не помогать.
Успокаивающее влияние
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отметил, что нужно понимать разницу между масками, предназначенными для медицинских работников, которые требуют специфических ткани и технологии изготовления, и масками широкого использования, целью которых не является не поймать вирус: они должны лишь защищать от разбрызгивания слюны больного.
Изготовление масок широкого использования из марли, бумаги или марли, по его словам, можно только приветствовать, поскольку эти маски все же лучше, чем полное отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты: «Тут есть и психологический компонент. Если человек в маске, страха и паники в обществе меньше».
Ученые-медики Кэмбриджского университета семь лет назад испытали пропускную способность разных материалов для вирусов в десять раз сильнее и в пять раз мельче, чем частицы COVID-19. Выяснилось, что материал хирургической маски задерживает 97 процентов крупных и 89 процентов мелких частиц, а, например, ткань хлопчатобумажной спортивной майки соответственно 69 и 51 процент. Кухонное полотенце удерживало соответственно 83 и 73 процента.
Вывод ученых звучал так: лучший результат дают самодельные маски, изготовленные из хлопчатобумажной ткани, которые могут задержать около половины частиц, сравнимых с частицами коронавируса, но при этом позволяют свободно дышать.
Профессор Лутсар, имеющая 40-летний опыт медицинской работы, вспомнила, что в свое время справлялись при помощи обычных марлевых масок: «Я не могу сказать, насколько они были эффективны, но было приказано носить - мы и носили. Но я и не очень восприимчива к вирусам».
Тем, кто не кашляет и не чихает, по словам Лутсар, не нужно сейчас носить маски на улице, особенно в ситуации, когда масок не хватает: «Медсестрам и кассирам маски нужны больше, чем тем, кто сидит дома». А тех, кто, воспользовавшись дефицитом, продает самодельные маски по пять и больше евро, Ярвсоо называет известным советским словом – спекулянт. Поскольку они не дают для своего товара никакой гарантии и не имеют ни одного сертификата об их эффективности.
Когда носить маску?
Если кто-то из членов семьи заболел, он должен носить маску. Ношение маски целесообразно в двух случаях: ее должен носить больной, чтобы не заражать других, и человек (специалист по уходу, медицинский работник), который ухаживает за больным.
Эстонский союз семейных врачей