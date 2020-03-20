«Формула-1» впервые за 66 лет пройдет без гонки в Монте-Карло, сезон начнется 7 июня

Автомобильный клуб Монако сообщил об отмене гонки «Формулы-1» в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Ранее появилась информация о том, что Гран-при, намеченный на 24 мая, отложен на неопределенный срок.
«Совет директоров искренне сожалеет, что Гран-при не может быть перенесен и организовать его в более поздние сроки в этом году невозможно ни при каких обстоятельствах», – говорится в заявлении Клуба.
В последний раз сезон «Формулы-1» проходил без этапа в Монако в 1954 году.
Ранее были отменены или отложены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае.
Гонка в Нидерландах должна была состояться 3 мая и стать первым этапом «Ф-1» в стране за последние 35 лет. Гран-при Испании был намечен на 10 мая, Гран-при Монако – на 24 мая.
Таким образом, в настоящий момент планируется начать сезон в Баку 7 июня.