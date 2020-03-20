Сезон «Формулы-1» пройдет без гонки в Монте-Карло впервые 66 лет, сезон начнется 7 июня

Ранее появилась информация о том, что Гран-при, намеченный на 24 мая, отложен на неопределенный срок.

«Совет директоров искренне сожалеет о том, что Гран-при не может быть перенесен и организовать его в более поздние сроки в этом году невозможно ни при каких обстоятельствах», – говорится в заявлении Клуба.

В последний раз сезон «Формулы-1» проходил без этапа в Монако в 1954 году.

Ранее были отменены или отложены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае.

Гонка в Нидерландах должна была состояться 3 мая и стать первым этапом «Ф-1» в стране за последние 35 лет. Гран-при Испании был намечен на 10 мая, Гран-при Монако – на 24 мая.