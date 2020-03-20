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  • Сезон «Формулы-1» пройдет без гонки в Монте-Карло впервые 66 лет, сезон начнется 7 июня

Сезон «Формулы-1» пройдет без гонки в Монте-Карло впервые 66 лет, сезон начнется 7 июня

May 25, 2019 - Monte Carlo, Monaco - Motorsports: FIA Formula One World Championship 2019, Grand Prix of Monaco, ..#44 Lewis Hamilton (GBR, Mercedes AMG Petronas Motorsport) (Credit Image: © Hoch Zwei via ZUMA Wire)

ФОТО: Hoch Zwei / ZUMAPRESS.com

Автомобильный клуб Монако сообщил об отмене гонки «Формулы-1» в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее появилась информация о том, что Гран-при, намеченный на 24 мая, отложен на неопределенный срок.

«Совет директоров искренне сожалеет о том, что Гран-при не может быть перенесен и организовать его в более поздние сроки в этом году невозможно ни при каких обстоятельствах», – говорится в заявлении Клуба.

В последний раз сезон «Формулы-1» проходил без этапа в Монако в 1954 году.

Ранее были отменены или отложены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае.

Гонка в Нидерландах должна была состояться 3 мая и стать первым этапом «Ф-1» в стране за последние 35 лет. Гран-при Испании был намечен на 10 мая, Гран-при Монако – на 24 мая.

Таким образом, в настоящий момент планируется начать сезон в Баку 7 июня.

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